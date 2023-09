Le lancement de Starfield met les ventes de Xbox Series S et X sur orbite

La sortie commune de Starfield et de la nouvelle Xbox Series S 1 To a eu pour effet de doper très sérieusement la distribution de Xbox Series, tout particulièrement outre-Manche, où les consoles de Microsoft ont profité d'un accroissement des ventes sensationnel.

Microsoft peut se frotter les mains en goutant de nouveau à l’effet dopant que le lancement d’un jeu exclusif peut avoir sur les ventes de consoles. On apprend de GamesIndustry que les Xbox Series se sont vendues par palettes ces derniers jours grâce au lancement de Starfield, la nouvelle franchise de Bethesda Game Studios, filiale de ZeniMax Media, elle-même rachetée par Microsoft en 2021.

Cette sortie très attendue, combinée au lancement sur la même période de la nouvelle Xbox Series S noire équipée de 1 To de stockage (contre 512 Go de SSD seulement sur la version blanche « classique »), a permis d’accroître de manière notable les ventes, tout particulièrement au Royaume-Uni. Outre-Manche, les ventes de Xbox Series S et X ont ainsi fait un bond de 76 % d’une semaine sur l’autre pour les sept jours se terminant le 2 septembre, d’après les données collectées par GfK.

Un point haut des ventes pour l’année 2023 en Grande-Bretagne

Selon les données partagées par le cabinet, ce résultat, qui constitue pour l’instant la plus forte hausse des ventes de l’année en Grande-Bretagne, serait partiellement dû à l’attrait du public pour la Series S 1 to. Elle représente à elle seule 24 % des ventes sur cette semaine. Pour rappel, ce modèle 1 To est vendu à 350 euros, contre 300 euros pour la version 512 Go.

La Xbox Series X reste toutefois loin devant, avec 46 % des ventes enregistrées, toujours sur cette même semaine, et toujours au Royaume-Uni. Une hausse des ventes liée en bonne partie à la sortie de Starfield. Le titre a en effet été rendu disponible dès le 1er septembre aux joueurs ayant acheté l’édition premium.

Notons que ces excellentes ventes compensent une année poussive à souhait pour les Xbox Series outre-Manche. Jusqu’à la fin août, les ventes de consoles Microsoft y étaient en baisse de 23% par rapport à celles enregistrées en 2022.

Difficile enfin de ne pas garder en tête les difficultés croissantes de la Xbox Series S lorsqu’il s’agit d’offrir la même expérience de jeu que sa grande soeur la Series X sur certains titres gourmands. Un élément qui pourrait peu à peu impacter négativement son intérêt, et par conséquent ses ventes à l’avenir.

