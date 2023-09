Activision Blizzard : le Royaume-Uni ouvre la porte à une validation du rachat par Xbox

Microsoft peut souffler : la firme a réussi à convaincre le Royaume-Uni de valider son projet de rachat d'Activision Blizzard.

Ça y est, après plus d’un an et demi de lutte devant les administrations du monde entier et parfois dans les tribunaux, Microsoft semble sur le point d’obtenir le feu vert pour absorber Activision Blizzard, l’un des plus gros éditeurs de jeux vidéo. Pour rappel, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en janvier 2022.

Le Royaume-Uni valide la solution Ubisoft

Aujourd’hui, vendredi 22 septembre, l’autorité de la concurrence britannique ouvre la porte à une validation du projet de rachat. Il s’agit du dernier frein pour Microsoft depuis le blocage dans un premier temps par le Royaume-Uni en avril 2023. La firme a, en effet, obtenu la validation de son projet dans l’Union européenne, en Chine et a vaincu la FTC aux États-Unis devant les tribunaux.

Le Royaume-Uni avait posé comme inquiétude l’avenir du marché du cloud gaming où Microsoft pourrait devenir trop puissante en prenant le contrôle de franchise comme Call of Duty. En août 2023, Microsoft a annoncé un nouveau projet de rachat d’Activision Blizzard où les droits des jeux en cloud gaming seraient revendus à Ubisoft.

L’autorité de la concurrence britannique considère que ce nouveau projet de rachat « apporte des changements importants qui répondent en grande partie aux préoccupations qu’elle avait exprimées à propos de l’opération initiale au début de l’année ».

Seule ombre au tableau : la qualité du contrat avec Ubisoft et la capacité de Microsoft à contourner ce contrat de vente des droits de jeux en cloud gaming. Pour y remédier, Microsoft a accepté que la CMA, l’autorité de la concurrence britannique, ait un droit de surveillance et d’action sur le contrat.

Sans surprise, les responsables d’Activision et Microsoft se réjouissent de la nouvelle : « Il s’agit d’une étape importante pour la fusion » a déclaré Bobby Kotick dans une lettre aux employés du groupe Activision Blizzard. De son côté Brad Smith de Microsoft estime que « nous sommes encouragés par cette évolution positive dans le processus d’examen de la CMA ».

Est-ce que c’est validé ?

À ce stade, le projet de rachat n’est pas encore réellement validé par le Royaume-Uni. L’autorité laisse désormais les concurrents de Microsoft réagir à cette nouvelle en ouvrant une consultation jusqu’au 6 octobre. Sauf incroyable surprise, Microsoft devrait alors obtenir son feu vert final et annoncer la fusion définitive avec Activision Blizzard.