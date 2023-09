Les États-Unis souhaitent encore bloquer le rachat d’Activision par Microsoft

La Federal Trade Commission (FTC) souhaite continuer de combattre le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, mais la menace paraît désormais bien faible.

Le feuilleton n’est pas terminé. Depuis plus d’un an, Microsoft essaie de racheter Activision Blizzard, l’un des plus gros éditeurs de jeu vidéo au monde. En décembre 2022, la Federal Trade Commission (la FTC), qui surveille la concurrence aux États-Unis, a lancé une procédure devant son tribunal administratif pour bloquer le rachat.

Cette manœuvre, non bloquante pour le rachat, a été suivie d’une demande d’injonction devant le tribunal fédéral de Californie. Une demande rejetée qui a valu une défaite publique pour la FTC. Aujourd’hui, le rachat d’Activision n’est pas bloqué aux États-Unis, mais la FTC n’a pas dit son dernier mot.

Une menace pas très menaçante

La FTC a annoncé ce 26 septembre que la procédure devant son tribunal administratif allait pouvoir reprendre. Elle fera immédiatement suite à la conclusion de sa procédure d’appel devant le tribunal du 9e circuit.

Dans les deux cas, l’appel et la procédure administrative, Microsoft n’est pas empêchée de procéder à la fusion avec Activision Blizzard en attendant le verdict. La firme prend seulement le risque de devoir détricoter son rachat si le tribunal administratif donne raison à la FTC.

Seulement voilà, après la défaite devant le tribunal fédéral, tous les analystes s’accordent à dire que le dossier de la FTC est un dossier perdant. Le géant ne semble donc pas avoir grand-chose à craindre du combat de la FTC.

Quand est-ce que Microsoft va racheter Activision ?

Aujourd’hui, seul le Royaume-Uni reste un point bloquant du rachat. L’autorité de la concurrence britannique, la CMA, a bloqué une première version du projet de rachat. Microsoft a dû revoir sa copie et proposer de rendre les droits sur le cloud gaming des jeux Activision à Ubisoft pour obtenir un feu vert préliminaire de la CMA. Le Royaume-Uni devrait valider sa décision dans les semaines à venir. Dès lors, Microsoft pourra procéder à la fusion avec Activision Blizzard.

Malgré l’annonce du retour de la procédure de la FTC, Microsoft se dit confiante d’une fusion effective avant le 18 octobre 2023.