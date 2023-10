Xbox Game Pass : les jeux français à l’honneur pour début novembre 2023

Nouvelle salve de jeux sur le Xbox Game Pass, avec trois petites pépites françaises disponibles dès aujourd'hui !

Le Xbox Game Pass s’étoffe à nouveau sur PC et console pour ce dernier jour du mois d’octobre ainsi que la première quinzaine de novembre.

Onze nouveaux jeux sont attendus jusqu’à 14 novembre, avec notamment trois jeux issus de studios français.



Les jeux ajoutés au Game Pass début novembre

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC) – 31 octobre

Jusant (Cloud, Console, et PC) – 31 octobre

Wartales (Cloud, Console, et PC) – 31 octobre

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC) – 2 novembre

Football Manager (PC) – 6 novembre

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console et PC) – 6 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console, et PC) – 9 novembre

Wild Hearts (Cloud, Console, et PC avec EA Play) – 9 novembre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console, et PC) – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console, et PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud et Xbox Series X|S) – 14 novembre

C’est aujourd’hui, pour Halloween (sans que cela soit de circonstance) que trois jeux français sont disponibles sur le Game Pass pour tous les appareils.

Le premier, c’est Headbangers : Rhythm Royale, nouveau jeu musical loufoque avec des pigeons par les créateurs de très charmant A Musical Story. Le second, c’est le très attendu Jusant, un jeu d’escalade à l’univers atypique par le studio DON’T NOD, créateurs de Life is Strange. Enfin, vous pourrez aussi jouer à Wartales, un RPG en monde ouvert qui a eu très bonne presse depuis sa sortie le 12 avril dernier.

Pour le reste, retrouvez-la toute dernière édition de Football Manager dès le 6 novembre, Like A Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, le nouveau jeu de la saga Like A Dragon (anciennement Yakuza) disponible dès sa sortie le 9 novembre ou encore Wild Hearts, l’action-RPG inspiré de Monster Hunter, lui aussi disponible le 9 novembre.

Les jeux qui quittent bientôt le Game Pass

Dépêchez-vous à jouer à ces jeux s’ils vous tentent, ils quitteront bientôt le Game Pass.