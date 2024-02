Comment suivre la présentation de l’avenir de Xbox en direct

C'est ce jeudi 15 février 2024 que Microsoft doit clarifier la stratégie de Xbox et l'avenir de ses consoles.

Après deux semaines de spéculation, Microsoft va enfin prendre publiquement la parole pour clarifier la stratégie de la marque Xbox.

Comment suivre l’annonce en direct

La firme a choisi un podcast vidéo et audio pour ce moment de communication sans aucun doute très important dans son histoire. Il sera disponible à partir de 21h00 (heure de Paris), ce jeudi 15 février 2024. Le podcast Xbox est disponible sur toutes les plateformes et applications de podcast. Il sera également possible de le suivre en vidéo sur la chaine YouTube de Xbox.

Le podcast sera un format d’environ 40 minutes où seront présents Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, Sarah Bond, présidente de Xbox, et Matt Booty en charge de la galaxie de studio Microsoft.

Ce qui sera annoncé

Les indiscrétions publiées dans la presse nous permettent d’avoir une idée dans les grandes lignes de ce que Microsoft devrait présenter aujourd’hui. Il sera intéressant de voir la façon dont la firme va présenter les choses, ce qu’elle sera capable d’annoncer dès ce soir ou se laissera pour plus tard.

Lors d’une rencontre avec les employés de Xbox la semaine dernière, Phil Spencer aurait rassuré les troupes en indiquant que Microsoft allait continuer à faire des consoles.

D’après The Verge, Microsoft préparerait la sortie de plusieurs de ses jeux sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Parmi les candidats à un passage au multiplateforme, on retrouve Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Starfield ou encore Indiana Jones.

On croit comprendre que la firme aimerait angler sa stratégie sur une omniprésence de la marque Xbox sur tous les écrans : le PC et les consoles Xbox d’abord, mais aussi le téléviseur avec Xbox Cloud Gaming, le mobile avec un store dédié, et les consoles concurrentes. Une stratégie dont l’objectif est de permettre à Microsoft de devenir numéro 1 du jeu vidéo d’ici à 2030.

C’est tout cela que Microsoft va devoir clarifier dès ce soir.