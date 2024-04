L’un des J-RPG les plus attendus de l’année arrive dans le Game Pass

Le Xbox Game Pass profite du mois d'avril pour ajouter plusieurs jeux dès leur lancement. C'est notamment le cas d'Eiyuden Chronicle, l'un des J-RPG attendus de cette année.

Après un début de mois marqué par l’arrivée de Tomb Raider et Harold Halibut dans le Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft veut terminer le mois avec des sorties toutes fraiches.

Xbox Game Pass Télécharger à 10,99 € par mois

Les jeux ajoutés au Game Pass en avril

Orcs Must Die! 3 (cloud, console et PC) – 17 avril

EA Sports NHL 24 (console) EA Play – 18 avril

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (cloud, console et PC) – 23 avril

Another Crab’s Treasure (cloud, console et PC) – 25 avril

Manor Lords (PC) – 26 avril

Have a Nice Death (cloud, console et PC) – 30 avril

On peut noter l’arrivée de Have a Nice Death, un roguelike indépendant ayant marqué l’année 2023 où vous incarner la mort, PDG de l’outre-tombe. Au même chapitre, Manor Lords débute son accès anticipé sur PC, il s’agit d’un nouveau jeu de gestion et de stratégie médiéval.

Surtout, c’est lors de ces quinze prochains jours que le Xbox Game Pass va accueillir Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, nouveau JRPG très attendu des fans du genre, notamment de la série Suikoden, puisqu’il s’agit de son héritier spirituel, par une partie de l’équipe de développement de la série originale. Le projet avait reçu un grand succès lors d’un Kickstarter en 2020 et termine désormais son développement, quatre ans plus tard.

Il faut aussi noter que le Xbox Game Pass Core, ex Xbox Live Gold, s’enrichit avec trois nouveaux titres au catalogue dès le 23 avril : Deep Rock Galactic, Superhot : Mind Control Delete, Wreckfest.

Les jeux qui quittent le Game Pass

À partir du 30 avril plusieurs jeux vont aussi quitter le catalogue du service.

7 Days to Die (cloud, console et PC)

Besiege (cloud, console et PC)

EA Sports NHL 22 (console)

Loot River (cloud, console et PC)

Pikuniku (cloud, console et PC)

Ravenlok (cloud, console et PC)