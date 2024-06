Xbox Game Pass : retour d’Octopath Traveler et un jeu très attendu

Xbox sort ce lundi 6 juin sa liste des nouveaux jeux qui agrémenteront le Game Pass. Au programme : le célébré Octopath Traveler ou encore le frissonnant Callisto Protocol. De quoi patienter avant leur conférence qui se tiendra dimanche 9 juin.



Microsoft a annoncé ce jeudi 6 juin sa nouvelle fournée sur le Xbox Game Pass. Une annonce en amont de la grande conférence Xbox qui aura lieu ce dimanche 9 juin à 19h (heure de Paris).

Octopath Traveler II et The Callisto Protocol au programme

Voici la liste des jeux pour le Xbox Game Pass en juin 2024 :

Octopath Traveler (Cloud, Console et PC) – 6 juin ;

Octopath Traveler II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 juin ;

Depersonalization (PC) – 12 juin ;

Isonzo (Cloud, Console et PC) – 13 juin ;

The Callisto Protocol (Cloud, Console et PC) – 13 juin ;

Still Wakes the Deep (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 18 juin ;

Dans la liste, nous pouvons noter le retour d’Octopath Traveler qui s’accompagne de sa suite. Ce J-RPG de chez Square Enix avait su séduire à sa sortie en 2018 avec son esthétique « HD2D » et son rappel à la nostalgie des J-RPG du début des années 90.

Côté horreur, on peut compter sur The Callisto Protocol sortie en 2022 qui n’était pas sans rappeler l’effroi qu’avait pu procurer Dead Space. Horreur toujours, le très attendu Still Wakes the Deep fera son arrivée le 18 juin. Amateurs de grands frissons, vous êtes prévenus.

Cette annonce d’Xbox fait également le point sur l’arrivée de différents DLC et packs :

Minecraft 15 Year Anniversary — disponible jusqu’au 22 juin ;

Sea of Thieves : Ebon Flintlock Pack — disponible dès le 6 juin ;

Vigor : Heatwave Havoc Pack — disponible dès le 6 juin ;

MultiVersus : MVP Pack 1 — disponible dès le 6 juin.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass

Vous avez jusqu’au 15 juin 2024 pour profiter de ces titres avant qu’ils sortent du Game Pass. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous bénéficiez d’une réduction de 20% en tant que membre avant leurs sorties du catalogue :

Bramble : The Mountain King (Cloud, Console et PC) ;

High on Life (Cloud, Console et PC) ;

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console et PC) ;

Spacelines from the Far Out (Cloud, Console et PC) ;

The Bookwalker (Cloud, Console et PC).

Dans cette liste, on peut souligner la disparition du jeu High on Life qui avait pourtant bénéficié d’une exclusivité temporaire dans l’écosystème Xbox et d’une mise en avant de Microsoft en 2022.