Windows 11 : Microsoft prépare une mise à jour pour son menu Démarrer

Dans la version bêta 22635.3930 de Windows 11, Microsoft teste une refonte de son menu Démarrer qui n'est pas sans rappeler une disposition bien connue des utilisateurs d'iOS.

Microsoft semble vouloir repenser le menu Démarrer de Windows 11. Le compte X (anciennement Twitter) PhantomOfEarth a pu mettre en lumière ces expérimentations dans la dernière version bêta 22.635.3930 de Microsoft.

Une navigation par usage

Dans le fil de l’utilisateur, PhantomOfEarth, on remarque que si l’option est activable, elle n’en reste pour le moment qu’au stade expérimental et non fonctionnel.

Elle nous permet néanmoins de voir ce que Microsoft envisage pour sa nouvelle fonctionnalité. On se retrouverait avec des applications qui se regrouperaient dans diverses catégories.

Une disposition familière pour les utilisateurs iOS, permettant de trouver plus facilement les applications recherchées. En poussant le raisonnement, on peut se dire que les quatre carrés de couleurs présents dans chaque catégorie pourraient correspondre aux applications les plus utilisées pour chaque catégorie.

On peut également observer sur la capture d’écran de PhantomOfEarth qu’à ce mode d’affichage s’ajouterait le mode classique d’affichage vertical trié par liste alphabétique déjà disponible ainsi qu’un mode d’affichage par grille.

Des changements en pagaille

Ce nouvel affichage n’est pas la seule nouveauté que l’on verrait apparaître dans le menu Démarrer. Certains raccourcis de tâches seront directement disponibles en faisant un clic droit sur l’application. Le média Windows Latest a pu tester cette fonction sur l’application Capture d’écran. À partir d’un clic droit sur l’application, il vous est possible de déterminer quand vous souhaitez qu’une capture soit faite.

Certaines améliorations sont déjà disponibles comme la possibilité d’accéder aux détails du compte Microsoft depuis le menu démarrer sans aller dans les Paramètres. À voir comment ces améliorations seront reçues. Windows a eu la fâcheuse tendance à rajouter plus ou moins subtilement de la publicité dans son menu Démarrer. Une fonctionnalité qui ne fait pas l’unanimité, mais qui peut encore être désactivée.