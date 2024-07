Comment Microsoft veut éviter un nouveau Crowdstrike

Après la panne géante qui a immobilisé des millions de machines Windows à travers le monde la semaine dernière, Microsoft veut revoir ses mesures de sécurité pour éviter un nouvel incident de ce type.

Hors de question de voir son image de marque entachée de nouveau par les agissements d’un partenaire peu soigneux. Après l’immense panne Crowdstrike de la semaine dernière, Microsoft a publié un bilan post-mortem pour à la fois expliquer les causes de la panne, mais aussi pour détailler les mesures mises en place pour éviter qu’un autre problème du même type se reproduise dans les années à venir.

Repéré par Paul Thurrott, le long billet publié le 27 juillet par David Weston (responsable de la sécurité chez Microsoft) détaille en long en large et en travers les erreurs commises par Crowdstrike. Pour synthétiser, le pilote qui a fait planter des millions de machines Windows dans le monde a en fait opéré hors des limites du tampon prévu ce qui a corrompu une partie de la mémoire Windows.

Ce type de pilote, pensé pour analyser toutes les modifications qui ont lieu sur la mémoire de l’appareil (téléchargement, création de fichiers, etc.), s’exécute donc perpétuellement en tâche de fond.

Une seule petite mise à jour fautive avec une virgule mal placée dans le code et la punition est instantanée. « Tout défaut de ce genre peut provoquer des pannes à grande échelle si aucune mesure de déploiement sécurisée n’est prise », détaille David Weston.

Ceintures et bretelles

Une fois cette petite pique envoyée à Crowdstrike, Microsoft détaille les mesures qui seront désormais mises en place pour éviter de revivre un tel incident. La première et la plus importante des mesures est d’offrir des méthodes de sécurisation de l’OS qui ne touche pas nécessairement directement au noyau du système comme c’est le cas pour Crowdstrike.

« Il est aujourd’hui possible pour les outils de sécurité de concilier sécurité et fiabilité », affirme David Weston. Il est par exemple possible de limiter au maximum les actions effectuées au niveau du noyau pour privilégier celles effectuées au niveau de la session utilisateur, qui elle est mieux sécurisée.

Au-delà de ces mesures qui devront être implémentées par les différents Crowdstrike de ce monde, Microsoft va également publier des tutoriels de « déploiement sécurisé » pour les entreprises qui travaillent sur le cœur de Windows.

Des méthodes d’isolation et de virtualisation de certains systèmes seront également mises en place pour limiter la casse. L’arrivée du langage de programmation Rust (qui est plus robuste face à ce genre d’incident) au sein du kernel Windows devrait également améliorer les choses à l’avenir.

Seul le temps dira par contre si les mesures de sécurité mises en place par Microsoft suffiront ou si d’autres vecteurs de vulnérabilités seront découverts dans les années à venir.