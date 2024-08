Windows 11 : le Microsoft Store va accueillir une fonctionnalité attendue depuis des années par les utilisateurs

Microsoft prépare une mise à jour du Microsoft Store qui devrait grandement simplifier la gestion des mises à jour d’applications sur Windows 11.

Le Microsoft Store // Source : Microsoft

Lent, buggué, peu fiable : le Microsoft Store a été vivement critiqué sous ses différentes itérations ces dernières années. Mais récemment, Microsoft s’efforce d’améliorer mois après mois l’expérience utilisateur et les performances de son magasin d’applications.

Après des mises à jour concernant le téléchargement de jeux ainsi que les performances de l’application, le Microsoft Store va accueillir des améliorations d’interface attenduee depuis un bon moment.

Ces changements sont d’abord proposés aux membres Windows Insiders (Canary et Dev) avant d’être déployés pour tous les utilisateurs d’ici à la fin de l’année.

Des changelogs enfin plus visibles

C’est la principale nouveauté de cette mise à jour : les pages « Bibliothèque » et « Mise à jour et téléchargements » sont désormais séparées. Dans la première, vous pourrez désormais afficher toutes les applications que vous possédez, mais aussi uniquement celles qui sont installées sur votre ordinateur. Et miracle, un champ de recherche sera disponible pour trouver en quelques clics une application de votre bibliothèque.

Une nouvelle page Bibliothèque enfin utile // Source : Microsoft

C’est une évidence en 2024 et pourtant, le Microsoft n’affichait pas les notes de version (changelogs) dans la liste des applications en cours de mise à jour. Ces indications permettant notamment de savoir quels sont les changements, améliorations et corrections apportées par la nouvelle version d’une application.

Les notes de version seront enfin plus visibles lors des mises à jour // Source : Microsoft

Habituellement cachées au sein de la page de l’application, elles seront maintenant bien plus visibles. Encore faut-il que les développeurs les ajoutent pour chaque mise à jour au lieu du classique (et franchement inutile) « Correction de bugs et amélioration des performances ».

Enfin, Microsoft a ajouté une nouvelle section pour les évènements temporaires des applications et jeux du magasin ainsi qu’un nouveau badge Microsoft Store à ajouter sur les sites web des applications.