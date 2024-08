Windows et Android vont enfin s’équiper d’un équivalent d’AirDrop

Une mise à jour de l’application mobile connectée rendra plus facile le partage de fichiers entre votre PC et vos appareils Android.

Microsoft entend simplifier un peu plus encore le partage de fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur avec une fonction ressemblant à un équivalent iOS connu et apprécié de tous : AirDrop.

AirDrop pour Windows

Qui ne s’est pas déjà envoyé un mail, un message sur une application de messagerie instantanée pour récupérer un fichier depuis son smartphone faute d’application au point ? Ceci serait sur le point de changer. Si les utilisateurs iOS sont familiers de la fonction AirDrop permettant un échange fluide de données entre appareils, la fonction manquait cruellement du côté Windows.

Un récent document de Microsoft indique que cela serait sur le point de changer. Exit Apple, bienvenue à Android. La fonctionnalité de partage de fichier est associée à l’application Mobile connecté et permet de connecter les PC Windows et les appareils Android. Windows Central indique que le partage sur un appareil fonctionnerait via le menu de partage intégré à l’appareil source d’envoi. En somme, il vous sera possible de partager simplement un fichier depuis votre smartphone vers votre PC ou inversement.

Une fonction réservée

L’application mobile de Windows continue de s’étoffer. Récemment, nous vous indiquions qu’il était par exemple possible de retrouver votre téléphone au sein de votre explorateur de fichiers. Aujourd’hui, cette nouvelle avancée devrait simplifier plus encore les choses.

Toutefois, pour partager des fichiers entre votre PC et votre appareil mobile, vous devrez avoir un ordinateur sous Windows 10 (avec une mise à jour de mai 2019 ou ultérieure) ou bien Windows 11. Votre smartphone devra quant à lui être sous Android 9.0 ou version ultérieure.

Cette nouvelle fonctionnalité est pour le moment réservée aux membres du programme Windows Insiders, mais elle ne devrait pas tarder à être disponible pour tout le monde.

