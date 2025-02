Phil Spencer défend la diversité des jeux sur Xbox

Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a récemment exprimé son désir de maintenir une diversité dans l’offre de jeux Xbox, s’opposant à l’idée que tous les titres devraient adopter un modèle de service en ligne permanent.

Lors d’une interview avec Xbox Era, Spencer a mis en avant le récent Xbox Developer Direct comme preuve que Xbox est engagé pour le maintien de la diversité de son offre de jeux. Pour rappel, l’événement a présenté trois jeux exclusivement solo : Ninja Gaiden 4, Doom The Dark Ages et South of Midnight, tous prévus pour cette année. Il a souligné que ces jeux ont « un début, un milieu et une fin », contrairement aux jeux en tant que service, la tendance actuelle, qui se prolongent indéfiniment.

PlayStation 5 Slim Standard au meilleur prix Il n’y a pas que le design de la PS5 qui s’est aminci, son prix aussi ! En ce moment, le modèle Slim avec lecteur de disque est disponible avec une réduction de 95 euros.

Le dirigeant a expliqué que cette approche vise à éviter que tous les jeux ne se transforment en services en ligne par simple opportunisme économique. Il reconnaît cependant que certaines histoires et idées créatives ne se prêtent pas à ce modèle, ce qui rend d’autant plus important de conserver une certaine diversité dans l’industrie du jeu vidéo.

Le Game Pass, un atout pour les jeux solo

Spencer attribue en grande partie cette capacité à investir dans les jeux solo au Xbox Game Pass, le service d’abonnement de l’entreprise. Bien que ce dernier n’ait pas vraiment bénéficié du récent rachat d’Activision-Blizzard, ce modèle permet à des joueurs qui n’auraient pas nécessairement dépensé 80 euros pour un nouveau jeu de découvrir des titres comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, puis de rester abonnés en attendant la sortie d’Avowed quelques mois plus tard.

Cette stratégie permet également à Microsoft de soutenir des studios de taille moyenne comme Double Fine ou Compulsion Games, qui ne cherchent pas à devenir des équipes de 1000 personnes, mais souhaitent néanmoins créer des jeux de qualité. Spencer affirme vouloir créer une plateforme qui puisse soutenir ce type de développement.

Alors que des titres comme Diablo 4 et Call of Duty continuent de recevoir des mises à jour régulières, d’autres jeux comme South of Midnight offriront une expérience plus condensée, avec une durée de vie estimée entre 10 et 12 heures. De même, Doom The Dark Ages abandonnera les fonctionnalités en ligne habituelles de la série pour se concentrer sur le plus grand monde jamais créé dans la franchise.