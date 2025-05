Microsoft veut forcer les moteurs de recherche à utiliser l’IA

Microsoft signe la fin de son API de recherche Bing. Cet outil informatique utilisé par de nombreux développeurs tiers permettant d’avoir aux résultats de recherches brut de Bing pour développer des solutions alternatives ne sera plus disponible à compter du 11 août 2025.

Cette suppression s’inscrit dans un contexte où Microsoft a progressivement augmenté les tarifs de son service tout en limitant le cadre de son utilisation, rapporte WIRED.

Cette suppression de service s’accompagne de l’émergence d’un autre centré sur… l’intelligence artificielle. En quelques années, l’IA est devenue omniprésente dans l’écosystème Microsoft. D’un simple agent conversationnel pour le public avec Copilot, elle s’installe aujourd’hui à un niveau professionnel où même son PDG, Satya Nadella, la préfère à certains contacts humains.

C’est donc sans surprises que l’on apprend que Microsoft indique aux entreprises souhaitant trouver une alternative au système de recherche actuel qu’ils pourront se tourner vers des « des agents Azure IA ». Autrement dit, Microsoft met en place un service offrant un accès à des chatbots qui serviront désormais d’intermédiaires avec les « données web publiques en temps réel ». Interrogé par WIRED, Donny Turnbaugh, porte-parole de Microsoft, a déclaré que cette solution « répond mieux à la demande du marché en matière de solutions d’IA ».

Difficile de dire s’il s’agit bien d’une réelle demande du marché plus que d’une volonté de vouloir imposer l’IA dans tout son écosystème, toujours est-il que tout le monde ne sera pas à la même enseigne face à cette situation.

Bien que Microsoft ait annoncé que « toutes les instances existantes de ces API seront complètement désactivées, et le produit ne sera plus disponible ni pour l’utilisation ni pour l’inscription de nouveaux clients », cette fermeture ne s’appliquerait pas à certains clients ayants des contrats privés avec l’entreprise à l’image de DuckDuckGo, moteur de recherche qui valorise la confidentialité de ses utilisateurs qui annoncé pouvoir bénéficier du service après le 11 août. Reste à savoir jusqu’à quand.

