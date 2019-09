Microsoft a lui aussi des annonces à faire pour rendre l’écosystème Xbox plus écologique.

Microsoft, Sony et les grands acteurs du jeu vidéo étaient invités à l’ONU pour annoncer leurs plans pour faire que ce loisir incroyablement populaire soit moins polluant pour la planète.

C’est à cette occasion que Sony a annoncé une PlayStation 5 qui consommera beaucoup moins en veille, mais Microsoft avait aussi des annonces pour la Xbox.

Des consoles neutres en carbone

Dans son annonce, Microsoft rappelle que le travail des employés de la firme est neutre en carbone depuis 2012. La firme veut désormais porter cette initiative vers ses appareils, et en particulier la Xbox.

La neutralité en carbone signifie généralement que la firme compense ses émissions en achetant des crédits carbone. Ces derniers servent en général à planter des arbres, ou pour des projets bons pour l’environnement.

Microsoft promet de réduire de 30 % les émissions de ses chaînes d’approvisionnement de ses produits d’ici 2030. Par ailleurs, la firme a créé un programme pilote pour fabriquer 825 000 Xbox qui seront neutres en carbone. On espère que ce programme se généralisera à l’ensemble de la gamme Xbox au cours de la génération Scarlett. La firme promet en tout cas qu’elle souhaite réduire l’empreinte carbone de ses consoles grâce aux enseignements de ce programme pilote.

Les promesses de Sony pour la PlayStation 5 semblent plus concrètes, mais on peut estimer que réduire la consommation en veille était déjà un objectif dans l’absolu pour la console. Dans le cas de Microsoft, comme de Sony, on espère qu’il ne s’agit pas d’une bête opération de greenwashing.