Microsoft prépare la sortie de la prochaine mise à jour pour Windows 10. Le début du déploiement serait fixé au 12 novembre.

Microsoft continue de travailler sur des mises à jour de fonctionnalité pour Windows 10, le système sorti dans sa première version en 2015. La prochaine mise à jour prévue Windows 10 19H2 est connue depuis peu sous le nom « november update » et devrait bientôt être disponible en téléchargement.

Pour rappel, la firme a changé de stratégie depuis le début de l’année et compte désormais proposer une mise à jour majeure en début d’année, et une mise à jour moins importante en fin d’année. Windows 10 19H2 intègre donc moins de nouveautés que les mises à jour précédentes pour le système, mais elle n’en reste pas moins attendue.

Le journaliste Zac Bowden a pu obtenir des informations de ses sources sur les prochaines mises à jour de Windows 10. On y apprend que Windows 10 19H2 GA est prévu pour le 12 novembre par les équipes de Microsoft. Le terme « GA » signifie « general availability », autrement dit il s’agit de la sortie commerciale de la mise à jour, et le début du déploiement prévu par Microsoft.

Some info on Windows dev/releases I’ve been hearing:

19H2 GA is targeted for Nov 12

1st Manganese build is expected at some point that same week for Skip Ahead users.

MS is hoping to have new Edge bundled with Windows in time for the 20H1 RTM

Windows 10X will RTM with 20H1

— Zac Bowden (@zacbowden) October 16, 2019