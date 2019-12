Windows 10 19536 : changements pour le programme Insider et nouveautés

Microsoft a publié la build 19536 de Windows 10 pour le programme Windows Insider. L'occasion pour la firme de changer le fonctionnement du programme.

Microsoft a publié la build 19536 pour Windows 10 pour les membres du programme Insider de la boucle rapide. En plus d’apporter quelques nouveautés, cette build marque un changement dans la politique de Microsoft.

Microsoft ne s’engage plus sur un calendrier

Jusqu’à présent, Microsoft associait les nouvelles builds de Windows 10 avec une mise à jour majeure prévue pour le système. C’est ainsi que l’on vous a déjà présenté des nouveautés prévues pour Windows 10 20H1, la mise à jour majeure prévue début 2020.

Ce ne sera plus le cas. Microsoft annonce en effet que ses équipes continueront de publier en avance des nouveautés pour Windows 10 dans le programme Insider, avec la branche RS_PRERELEASE, mais ces nouveautés ne seront plus promises pour une mise à jour majeure en particulier.

La firme indique que les nouveautés débarqueront dans une mise à jour majeure, si et seulement si elles sont prêtes et pertinentes. Sinon elles pourraient être abandonnées. Ainsi les nouveautés de la nouvelle build 19536 concernent une future version de Windows 10, mais on ne sait pas s’il s’agit de Windows 20H1 ou d’une version ultérieure.

Windows Update s’occupe de vos pilotes

Passons justement aux nouveautés de cette build, comme la nouvelle gestion des pilotes.

Microsoft annonce que Windows Update va désormais s’occuper des pilotes à mettre à jour, sans passer par le gestionnaire des périphériques. Ces mises à jour seront rangées dans le nouveau menu « mises à jour optionnelles ».

Configuration familiale des PC simplifiée

Le mode « famille » est une option populaire offerte par beaucoup de services et d’écosystème. Microsoft a aussi son option « Famille » qui permet de réunir des fonctions pour toute sa famille sur Windows, la Xbox, mais aussi sur Android. Du contrôle parental à la synchronisation de OneNote, en passant par l’agenda partagé.

Avec cette build, Microsoft propose désormais de régler un nouveau PC directement pour l’intégrer dans sa famille. Cette option va configurer automatiquement le PC comme faisant partie du groupe familial.

Your Phone synchronise jusqu’à 2000 photos

Après l’ajout des appels téléphoniques, Microsoft continue d’améliorer la synchronisation entre Android et Windows 10.

Microsoft proposait déjà de consulter les photos de son smartphone Android sur son PC sous Windows 10, mais jusque-là, cette synchronisation était limitée à seulement 25 photos récentes. Autant dire qu’avec des smartphones de plus en plus performants en photo, on se sentait vite à l’étroit.

Avec la nouvelle version, les développeurs poussent cette limite à 2 000 photos. Plus besoin de s’envoyer une photo par mail !

Pour fonctionner, cette nouveauté demande un smartphone sous Android 7.0 ou plus, et un PC sous Windows 10 avec la mise à jour d’avril 2018, ou une version plus récente. Le déploiement se fera progressivement, d’abord pour les membres du programme Insider.