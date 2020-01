Xbox Series X : les premières photos d’un prototype en fuite

De premières photos d'un prototypes de Xbox Series X se baladent sur le web. Elles permettent de se faire une idée du design et des ports à l'arrière de la console.

Microsoft a beau avoir officiellement dévoilé le design de la Xbox Series X à travers des images de synthèses, cela n’empêche visiblement pas les fuites d’arriver. De premières photos d’un prototype font en effet le tour du web.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Design rectangulaire et connectique

Les photos montrent la Xbox Series X telle qu’elle a été dévoilée par Microsoft en décembre dernier. Elles paraissent forcément crédibles sur le design général, mais également sur l’aspect, on peut en effet remarquer de l’usure à l’utilisation, et un souci du détail jusque dans le nom des ports. Un objet un peu trop sophistiqué pour sembler être un fake.

Nous avons modifié les photos pour masquer le numéro de série qui était visible à l’arrière de la console, car il correspond à un numéro valide enregistrable sur les serveurs de Microsoft, renforçant encore plus la légitimité de cette fuite.

Ces photos confirment surtout les fuites concernant les ports placés sur les prototypes de la console. On aurait bien le droit à un port USB type-A à l’avant, avec un bouton de synchronisation pour la manette, et deux ports USB Type-A 3.x à l’arrière, mais aucun port USB Type-C. L’entrée HDMI de la Xbox One serait également aux abonnés absents.

On peut noter l’apparition d’un large port à l’arrière, assez mystérieux. Il pourrait servir spécifiquement aux prototypes pour du debugging, et pourrait être remplacé sur la version commerciale de la console. L’autre hypothèse est qu’il pourrait s’agir d’un port d’extension du stockage SSD de la console.

Dans les détails, on peut aussi remarquer de la ventilation à l’arrière, à côté des ports, et une fente en haut de la console. On peut également distinguer un pied circulaire, permettant de placer la console à la verticale.