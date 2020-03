Surface Duo : un lancement avancé pour éviter un retard trop visible

Microsoft aurait avancé le lancement du Surface Duo à l'été 2020. Un moyen pour la marque d'éviter trop de remarques sur son retard technologique.

Microsoft avait une fois de plus réussi à surprendre tout le monde avec l’annonce du Surface Duo en 2019. Personne ne semblait avoir vu venir le retour de la marque avec un smartphone à deux écrans sous Android équipé du Google Play Store. Pourtant le projet était en développement depuis plusieurs années.

Ce temps de gestation semble d’ailleurs avoir un effet sur les caractéristiques techniques du Surface Duo. D’abord par son design à deux écrans, même si Microsoft a expliqué pourquoi il n’avait pas choisi un écran pliable comme Samsung avec le Galaxy Fold.

Sortie avancée à l’été 2020

D’après Windows Central, le Surface Duo ne serait plus prévu pour une sortie à la fin de l’année 2020, comme initialement annoncée par Microsoft, mais plutôt pour l’été.

Ce calendrier avancé s’explique d’abord par le niveau de finition de l’appareil : le développement de l’interface Android par Microsoft serait terminé, et les prototypes sont parfaitement fonctionnels.

Surtout, le Surface Duo accuserait un retard technologique sur le plan technique et Microsoft voudrait avancer sa commercialisation pour moins le laisser apparaitre.

D’après le site, le Surface Duo intégrerait bien une puce Qualcomm Snapdragon 855 et ne proposerait pas de compatibilité avec la 5G. Alors que les premiers appareils avec un Snapdragon 865 débarquent sur le marché, il va devenir de plus en plus difficile de proposer un appareil haut de gamme, probablement à plus de 1000 euros, avec un Snapdragon 855.

Annonce au printemps

Si la sortie du Surface Duo est bien avancée à l’été, Microsoft pourrait l’annoncer officiellement au printemps. La firme prépare en effet un événement Surface où elle devrait révéler le successeur du Surface Book 2 et du Surface Go.

Bien sûr, pour avancer la sortie du Surface Duo, Microsoft devra être capable d’en assurer la production. Difficile de savoir si ce sera le cas avec les problèmes liés à l’épidémie du coronavirus.