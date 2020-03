Le Xbox Game Pass Ultimate s’améliore avec des DLC et d’autres avantages

Microsoft a annoncé de nouveaux avantages pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, son abonnement haut de gamme pour les jeux vidéo.

Le Xbox Game Pass est sans aucun doute le service le plus important lancé par Microsoft ces dernières années. Cet abonnement est l’un des meilleurs du marché à l’heure actuelle pour avoir accès autant sur Xbox que sur PC à un large catalogue de jeux à télécharger.

Actuellement, Microsoft offre plusieurs abonnements :

La marque annonce aujourd’hui une amélioration pour son abonnement haut de gamme, le Xbox Game Pass Ultimate.

Depuis le 18 mars 2020, le Xbox Game Pass intègre des « avantages de membres » ou perks en anglais. Il s’agit en fait d’un accès à un du contenu supplémentaire dans les jeux du Xbox Game Pass, des DLC ou du contenu exclusif.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft expérimente avec l’idée de donner des bonus à ses abonnés Ultimate. Pour la sortie de Gears 5, ces abonnés avaient pu recevoir la version Ultime du jeu, avec tous les DLC.

Wipe that tear from your eye and admire a vessel you'll want to protect at all costs!

This @OriTheGame inspired Ancestral Ship Set is available for all @XboxGamePass Ultimate subscribers to redeem via the new Perks programme, from now until May 18th. 💙 pic.twitter.com/hRpMJ2MPJg

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) March 18, 2020