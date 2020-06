Xbox Series X : Microsoft et Bang & Olufsen s’associent sur l’audio haut de gamme

Si audio et gaming se sont déjà beaucoup rapprochés avec l'actuelle génération de consoles, Microsoft et Bang&Olufsen cherchent à aller plus loin. La marque danoise, spécialisée dans le matériel audio haut de gamme, a annoncé l'arrivée prochaine de dispositifs conçus spécialement pour la Xbox Series X.

C’est officiel, la marque d’audio haut de gamme danoise Bang & Olufsen (B&O) proposera aux joueurs Xbox Series X des accessoires de son cru, spécialement créés pour la future console de Microsoft. On ignore encore quelle est la nature précise de cette collaboration entre B&O et Microsoft, mais les deux entités cherchent à établir « une nouvelle proposition audio haut de gamme » pour la prochaine Xbox.

Pour l’heure, il faut donc lire entre les lignes des communiqués de Microsoft et B&O pour avoir une idée de ce que l’on nous prépare… et vraisemblablement miser sur une gamme de casques gaming Bluetooth et d’enceintes portables.

B&O veut « répondre au gaming avec de l’audio haut de gamme »

Pourquoi des dispositifs portables ? Parce que c’est ce que sous-entend Matt Kesselring, responsable des partenariats chez Microsoft, en parlant d’une qualité audio qui accompagnera les joueurs « partout ». « Nous sommes ravis de nous associer à Bang & Olufsen pour mettre sur le marché un nouveau niveau de qualité audio pour les jeux, destiné aux fans de Xbox et de Bang & Olufsen du monde entier, qui vous accompagne partout où vous aimez jouer à la Xbox », lit-on.

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsen — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) June 9, 2020

« En entrant dans l’industrie du jeu, nous voulons faire ce que nous faisons le mieux : offrir des performances sonores exceptionnelles, enveloppées dans un design étonnant et au travers d’un artisanat robuste », explique pour sa part Christoffer Poulsen, Vice-président et responsable du management produit pour B&O. L’intéressé évoque par ailleurs des périphériques dotés d’un label « Designed for Xbox ». Ces derniers devraient notamment permettre une connectivité continue et une expérience utilisateur léchée, indique pour sa part TechRadar.

De concert, Microsoft et Bang&Olufsen expliquent que plus d’informations seront partagées lorsque ces fameux produits seront disponibles. Les casques Bluetooth et enceintes portables que l’on pressent arriveront quoi qu’il en soit sur le marché à un tarif premium… tout du moins si l’on se fie au segment tarifaire habituellement occupé par les produits B&O.