Xbox Series S : la Lockhart serait présentée en aout, les caractéristiques se précisent

La Xbox Series, ou Xbox Lockhart, refait parler d'elle. La présentation officielle de la console serait prévue en aout. Microsoft avait initialement prévu de la dévoiler en juin à l'E3.

L’année 2020 a chamboulé les plans des grandes marques, pourtant habituellement réglés comme du papier à musique. Le meilleur exemple dans la tech est sans aucun doute la Xbox « Lockhart ». Une nouvelle console qui fait l’objet de rumeurs et de fuites depuis plus d’un an, que nous avons nous-mêmes pu confirmer grâce à une documentation officielle, ce qui nous permet aujourd’hui d’en dessiner le portrait-robot, mais qui officiellement n’a pas encore été présenté par Microsoft.

D’après le très réputé site Eurogamer, la console aurait dû être le clou du spectacle prévu à l’E3 par Microsoft. Covid oblige, tous ces plans sont allés à vau-l’eau. À la place, la firme devrait présenter sa console en aout.

Xbox 20/20 : l’épisode manqué de juin

Au début du mois de mai, l’équipe marketing Xbox a dévoilé l’initiative Xbox 20/20. Il s’agit d’une suite de moments, événements, ou annonces qui auront lieu mensuellement jusqu’au lancement de la Xbox Series X prévue à la fin de l’année. En mai, Microsoft ainsi dévoilée quelques jeux pour sa console, et en juillet, elle prévoit une grande présentation à haut budget pour dévoiler les jeux des Xbox Game Studio, et notamment le gameplay de Halo Infinite.

Nous sommes aujourd’hui le 30 juin, et Microsoft n’a pas vraiment dévoilé d’éléments nouveaux importants pour sa console ce mois-ci. Que s’est-il passé en juin ? L’actualité internationale semble une nouvelle fois avoir chamboulé les plans de la firme. Sony a dû décaler sa conférence d’une semaine et a occupé beaucoup d’espace médiatique. De son côté, Microsoft, qui avait promis de faire quelque chose de différent en juin, s’est contenté de publier des articles sur le blog officiel Xbox pour revenir sur plusieurs piliers de sa nouvelle génération : rétro-compatibilité, Smart Delivery et le label « optimisé pour Xbox Series X ».

Suite aux très mauvais retours de l’événement de mai, Microsoft a peut-être également jugé bon de travailler en silence pour préparer la conférence de juillet et s’assurer de ne pas perdre le rythme que la firme avait gagné avec la présentation de sa Xbox Series X dès le mois de décembre 2019, bien avant Sony.

Lancement repoussé en aout

Les sites Eurogamer et Venturebeat affirment que la Xbox Series S devrait être finalement dévoilé en aout. En repoussant d’autant la présentation de la console, Microsoft pourrait en profiter pour créer un nouvel événement avant la rentrée où la firme pourrait simultanément dévoiler tous les détails sur la Xbox Series S, mais aussi en dire plus sur le prix et la date de lancement de la Xbox Series X. De quoi démarrer les précommandes dès le mois d’aout, avant un lancement des consoles estimé au mois de novembre.

Caractéristiques et design attendu

La Xbox Series S, ou Xbox Lockhart, est une console beaucoup moins puissante sur le papier que la Xbox Series X. Elle profiterait du même processeur AMD Zen 2 (toujours cadencé à 3,8 GHz) et du même SSD (avec 2,4 Go/s en lecture), mais sa puissance graphique passerait de 12 TFlops à 4 TFlops, elle aurait moins de RAM utilisable par les développeurs (7,5 Go contre 13,5 Go pour la Xbox Series X) et la console ferait l’impasse sur le lecteur Blu-ray. Cette console viserait avant tout un rendu graphique en 1080p à 60 images par seconde, pour les téléviseurs Full HD.

Pour aller plus loin

C'est quoi un TFLOPS ?

Contrairement à la Xbox Series X, la Xbox Series S devrait garder un design plus classique, en réalité assez proche de ce que propose la Xbox One X aujourd’hui. D’une part, le design de la Xbox Series X en cheminée se justifie uniquement par son système de refroidissement unique, conçu pour une puce graphique délivrant 12 TF, et d’autre part, un design plus classique serait plus accueillant pour le grand public visé par la Xbox Series S.

Le prix de la Xbox Series S devrait également très inférieur à celui de la Xbox Series X. En plus d’économiser sur la puce graphique, la RAM et le lecteur Blu-Ray, Microsoft devrait pouvoir faire des économies sur le système de refroidissement et l’alimentation. La firme pourrait même aller jusqu’à réutiliser des lignes de productions de la Xbox One pour rentabiliser un peu plus sa nouvelle console et la proposer à un prix agressif.

À ce titre, les consoles de la génération Xbox One seraient assez vite retirées du marché, même la Xbox One X. Les connaisseurs pourront s’interroger sur la différence de puissance annoncée entre la Xbox One X (6 TF) et la Xbox Series S (4 TF). Il faut garder en tête que la première console visait un rendu 4K beaucoup plus gourmand et que sa puce graphique 6 TF est basée sur une architecture bien moins optimisée. À l’inverse, la Xbox Series S devrait bénéficier des dernières technologies offertes par RDNA 2, comme le fameux ray tracing, mais aussi le mesh shading ou le Variable Rate Shading.