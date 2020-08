xCloud : Microsoft nous montre comment on pourra jouer sur smartphone, sans manette

Comment fonctionneront les contrôles de vos jeux préférés sur smartphone, avec xCloud ? Microsoft et The Coalition dévoilent cette semaine les commandes tactiles intégrées à Gears 5. Un bon aperçu de ce qui nous attend sur le service de jeu en streaming attendu le mois prochain.

Optimiser les contrôles tactiles des jeux compatibles xCloud dès leur développement. C’est ce que recommande Microsoft. Reste que pour les jeux déjà lancés, la chose peut s’avérer difficile à appréhender pour les développeurs. Afin de donner l’exemple, et de nous montrer au passage à quoi nous attendre en la matière, The Coalition a dévoilé les commandes tactiles créées pour Gears 5.

Cette démonstration, réalisée à l’occasion d’un stream diffusé ce 3 août, fait suite à la première présentation des contrôles tactiles de xCloud, l’année dernière.

Des contrôles entièrement customisés pour l’expérience mobile

« Lorsque nous avons commencé à [parler des contrôles tactiles], nous avions d’abord tabler sur quelque chose d’un peu trop compliqué car nous n’étions pas sûrs de ce que nous devions faire », explique Jarret Bradley responsable gameplay chez The Coalition. « Et lorsque nous avons commencé à creuser la question, nous avons réalisé que la meilleure chose à faire était de traiter ce dispositif comme un périphérique d’entrée différent, car nous prenons déjà en charge le clavier et la souris, et la manette. Nous avons donc customisé les contrôles et procédé à des réattributions des commandes ».

Jarret Bradley commence à parler des contrôles tactiles de Gears 5 à partir de 35:28 minutes de cette diffusion.

De manière plus concrète, The Coalition a entièrement modifié les contrôles de Gears 5 pour apporter une solution tactile à chacune des commandes et interactions du jeu. Au delà des touches permettant de viser, tirer, recharger et piloter des véhicules, les équipes du studio ont travaillé à créer des « couches » de commandes qui apparaissent seulement lorsque l’on presse certaines touches. L’idée étant de ne pas encombrer plus que de raison l’affichage. Le D-Pad, qui permet de changer d’arme, n’apparaît par exemple que lorsqu’il est utile, puis disparaît automatiquement.

The Coalition a aussi pensé à quelques fonctions pratiques, comme la visée grâce au gyroscope du smartphone, mais aussi la disparition dynamique des éléments de HUD lorsque des cinématiques se lancent.

Comme le précise The Verge, Microsoft autorise dès à présent les testeurs xCloud à accéder aux commandes tactiles d’un autre titre Xbox Game Studios : Hellblade Senua’s Sacrifice. D’autres jeux devraient être lancés avec des commandes tactiles similaires d’ici le lancement de xCloud. Ce dernier sera accessible dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, et ce dès septembre.