Le Xbox Game Pass de Microsoft fait le plein de nouveaux titres en février avec plusieurs jeux populaires, mais aussi quelques pépites indés.

Début du mois, et donc nouvelle fournée de jeux pour le Xbox Game Pass de Microsoft. C’est pas moins de sept jeux que la firme va ajouter à son service dans les prochains jours pour bien démarrer le mois. Au programme, des dinos, des animaux et de la traitrise.

La liste des jeux Xbox Game Pass de février 2021

Prison Architect (PC) – disponible

Ghost of a Tale (PC) – 4 février

Project Winter (Cloud, console et PC) – 4 février

The Falconeer (Cloud, console et PC) – 4 février

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console et PC) – 11 février

Jurassic World Evolution (Cloud et console) – 11 février

Stealth Inc. 2 : A Game of Clones (Cloud et console) – 11 février

Wolfenstein : Youngblood (Cloud) – 11 février

C’est plutôt un joli début de mois que propose Microsoft avec cette sélection. On retient en particulier l’excellent jeu de gestion Jurassic World Evolution qui vous met dans la peau du responsable d’un parc où il faudra éviter les incidents, alors dépensez sans compter évidemment. Comme promis, la licence Final Fantasy continue de débarquer dans le Game Pass. Mentionnons aussi The Falconeer, l’un des jeux de lancement de la Xbox Series X | S, et Ghost of Tale, un petit jeu indépendant particulièrement enchanteur.

Attention en revanche à Project Winter, un jeu multijoueur jusqu’à 8 personnes dans lequel il faudra apprendre à se méfier tout en travaillant ensemble pour dompter la nature. Le jeu a gagné rapidement en popularité, et reprend certaines mécaniques sociales d’Among Us, notamment la traitrise parmi les joueurs.

Microsoft en profite pour annoncer que les jeux suivants, disponibles en cloud gaming, proposent désormais de jouer directement à l’écran tactile :

Donut County

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Monster Sanctuary

River City Girls

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

What Remains of Edith Finch

Yes, Your Grace

Il faudra être abonné au Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter.

Les jeux qui quittent le Game Pass en février

La loi du Xbox Game Pass veut que des jeux quittent aussi le catalogue. Voici la liste des jeux qui partiront en février 2021. Pour rappel, il est possible de les acheter sur le Xbox Store avec une réduction tant qu’ils sont encore dans le Game Pass pour continuer d’en profiter.

15 février

De Blob (Console)

Ninja Gaiden II (Console)

World of Horror (PC)

16 février

Shadows of the Damned (EA Play/Console)

Si Microsoft suit son calendrier, une nouvelle fournée de jeux devrait arriver avant la fin du mois de février.