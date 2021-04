Le Xbox Game Pass accueille son premier jeu PlayStation Studios : MLB The Show 21

Le jeu de baseball MLB The Show 21 sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

Microsoft semble déterminée à renforcer le volet sportif de son Xbox Game Pass. Après avoir ajouté le hockey, le football américain, le basketball en mars et avant l’arrivée du football avec Fifa 21, la firme vient d’annoncer qu’elle ne proposerait à ses abonnés rien de moins que le jeu MLB The Show 21.

Un nouveau jeu AAA day one pour le Xbox Game Pass

Pour Microsoft, c’est une annonce très importante à plus d’un titre. Tout d’abord, MLB The Show 21 sortira dans le Xbox Game Pass le jour même de sa sortie sur console. Après Outriders, c’est la deuxième fois que Microsoft s’offre un jeu à gros budget pour son abonnement dès sa sortie commerciale. Jusque-là, les jeux importants comme The Witcher 3, Nier Automata ou Red Dead Redemption 2 débarquaient plusieurs mois, ou plusieurs années après leur sortie initiale.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Par ailleurs MLB The Show 21 a la particularité de n’être développé par nul autre que Sony, et plus particulièrement par le PlayStation Studios de San Diego. Jeu à licence oblige, la Major League Baseball a imposé à Sony une sortie multiplateforme pour cette nouvelle édition. C’est donc un jeu PlayStation Studios développé à la fois pour les consoles PlayStation et les consoles Xbox.

En annonçant une sortie day one dans le Xbox Game Pass, probablement directement négocié avec la MLB, Microsoft intègre ainsi le premier jeu PlayStation Studios du Xbox Game Pass. Une situation qui ne manque pas d’ironie, mais qui devrait évidemment se limiter à ce seul titre. Un cas vraiment particulier qui fera sourire tous les observateurs du jeu vidéo. En attendant, c’est évidemment une très bonne nouvelle pour les fans de baseball qui sont propriétaires d’une console Xbox.

MLB The Show 21 sera disponible à partir de 20 avril sur Xbox One et Xbox Series S | X.