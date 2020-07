Motorola Moto G 5G Plus en Europe : de la 5G et du 90 Hz à prix contenu

Motorola lance le Moto G 5G Plus en Europe. Il s'agit d'un smartphone compatible 5G et doté d'un écran 90 Hz, mais dont le prix reste assez abordable. Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet de cet appareil.

Une « connectivité ultra rapide pour tout le monde ». C’est ainsi que Motorola met en avant son nouveau Moto G 5G Plus. Ce dernier est le smartphone compatible avec le réseau 5G le plus abordable de la marque. C’est également le premier de la gamme Moto G à profiter de cette implémentation. Bonne nouvelle : il est annoncé pour l’Europe.

Ne nous arrêtons pas au nom assez long du Moto G 5G Plus et regardons sa fiche technique. L’appareil se dote d’un écran 6,7 pouces avec une définition Full HD+. Point important : la dalle offre un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une meilleure fluidité à l’usage. On ne passera pas non plus à côté des deux poinçons assez distancés l’un de l’autre dans le coin supérieur gauche.

À l’intérieur du Moto G 5G Plus, un Snapdragon 765 fait tourner la machine et c’est son modem X52 de Qualcomm qui permet de jouir de la 5G. Précisons que les ondes millimétriques — qui ne seront exploitées que dans un second temps en Europe — ne sont pas prises en charge. On reste ainsi sur les fréquences inférieures à 6 GHz.

Motorola Moto G 5G Plus // Source : Motorola Motorola Moto G 5G Plus // Source : Motorola

Côté photo, Motorola mise sur un quadruple module carré à l’arrière. Celui-ci intègre un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En façade, vos selfies seront assurés par un capteur principal de 16 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le constructeur promet également une autonomie de 2 jours grâce à une batterie de 5000 mAh livrée avec un chargeur rapide de 20 W. Le NFC et la prise jack 3,5 mm sont de la partie, tandis qu’il faut regarder le bouton de déverrouillage sur le côté pour trouver le lecteur d’empreintes. Aucune résistance à l’eau n’est cependant évoquée dans la fiche technique du Moto G 5G Plus.

Prix et disponibilité du Motorola Moto G 5G Plus en Europe

Motorola commercialise son Moto G 5G Plus en Europe à partir d’aujourd’hui, mercredi 8 juillet, au prix conseillé de 349 euros pour la déclinaison équipée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il faudra débourser 399 euros pour le modèle supérieur de 6/128 Go.