Netgear Orbi Mesh Wifi 6E Quad Band : un système puissant, paré pour l’avenir, mais pas donné

Netgear a dévoilé son nouveau système Mesh dédié au Wifi 6E. Le Orbi WiFI 6E Quad Band propose jusqu'à 10,8 Gb/s de débit, 800 m² par son routeur et ses satellites, et des priorités pour les appareils multi-Gigabit. Le tout sans interférences ni latence, mais à un prix qui s'envole.

Jamais trois sans quatre bandes. Netgear améliore sa gamme de routeurs Orbi avec une nouvelle déclinaison : le système Mesh Orbi WiFi 6E Quad Band (série RBKE960). Il propose désormais la toute nouvelle bande wifi sur 6 GHz avec la technologie Quad Band pour promettre des débits nettement supérieurs, à plus d’appareils en même temps.

Netgear annonce rien de moins que la connexion internet multi-Gigabit pour toute la maison. L’autre promesse consiste en l’assurance d’avoir moins d’interférences et des temps de latence encore réduits.

Plus d’usages multi-Gigabit possibles à la maison

C’est donc pour répondre à un besoin en équipements de plus en plus important en raison du télétravail, des usages numériques de plus en plus importants (merci le streaming et le jeu vidéo en ligne notamment) et de la montée en puissance de la domotique avec de multiples appareils qui s’accumulent que Netgear dégaine déjà son appareil Quad Band. Et ce, peu de temps après avoir sorti son routeur Mesh Wifi 6 Tri Band que nous avions testé et beaucoup apprécié.

Mais cette fois, Orbi va encore plus loin et plus vite. Il embarque la future norme Wifi 6E pour répondre aux connexions de plus en plus rapides proposées. C’est cette 4e bande pour accueillir le wifi à 6 GHz qui est ajoutée au modèle Tri Band précédent pour donner ainsi naissance au Orbi Wifi 6E Quad Band. Le routeur va ainsi mieux répondre aux utilisations multi-Gigabit de vos futurs smartphones ou ordinateurs portables qui voudront se connecter en même temps à un réseau wifi déjà bien occupé. La bande wifi à 6 GHz offre plus du double de la bande passante 5 GHz.

Cela aura aussi pour mérite de limiter les interférences avec les appareils profitant des connexions en 2,4 GHZ et 5 GHz. Et ces derniers bénéficieront également d’une couverture réseau plus large (jusqu’à 800 m² pour le pack de 3 modules), mais aussi de débits améliorés jusqu’à 30 %.

Côté design, si l’extérieur reste fidèle aux habitudes épurées, l’architecture des nouveaux Orbi Wifi 6E, routeur et satellites, a été repensée au niveau des antennes wifi et de la radio pour émettre encore mieux et plus loin. Ils supportent un débit entrant jusqu’à 10,8 Gb/s en Ethernet, le plus élevé du moment. Ils embarquent des ports Ethernet pour une connexion filaire jusqu’à 2,5 Gb/s pour les appareils supportant l’Ethernet multi-Gigabit. Une version noire « Black Edition » sera disponible en édition limitée.

Quant à la sécurité, Netgear annonce que son système Mesh Orbi prend en charge la sécurité WAP3 avec un chiffrement sur 128 bits. Et vous profitez toujours d’un essai de 30 jours au service Netgear Armor (avec Bitdefender) pour protéger vos objets connectés.

Prix et disponibilité du Orbi Wifi 6E Quad Band

Le nouveau kit Orbi Wifi 6E est proposé en pack de 3 (RBKE963) avec un routeur et deux satellites. Il est en précommande sur le site de Netgear au prix de 1 699 euros. Les livraisons sont prévues dans le courant du mois de janvier 2022.

