Oubliez la Nintendo Switch Pro 4K : l’émulation passe déjà à la 8K

L'émulation de la Nintendo Switch continue de faire des émules. On parle désormais d'une capacité à émuler les jeux en 8K grâce à une option de mise à l'échelle de la définition.

Au début du mois d’octobre, l’émulation de la Nintendo Switch a fait parler d’elle en permettant de lancer des jeux tout juste commercialisés avec une meilleure qualité graphique et de meilleures performances que sur la Nintendo Switch. Un problème sérieux pour une console toujours en cours de commercialisation. Pire, il serait ainsi possible de pirater des jeux d’éditeurs tiers et d’y jouer sur PC alors que la version PC de ces jeux n’était pas piratable, notamment grâce à la protection Denuvo.

Les problèmes de la Nintendo Switch ne s’arrêtent pas là.

L’émulateur Yuzu vise désormais la 8K

Parmi les émulateurs de Nintendo Switch pour PC, c’est Yuzu qui semble aujourd’hui le plus populaire et le mieux maintenu. Cet émulateur est développé à travers un programme de soutien Patreon qui permet à certains d’accéder aux nouvelles fonctions avant tout le monde. Ce week-end, la dernière version de Yuzu a introduit une nouveauté importante : un nouveau Resolution Scaler.

Cette fonction permet d’étirer la définition de rendu d’un jeu Switch sur de très hautes définitions. Ainsi, un jeu qui tournait en 720p ou en 900p sur Nintendo Switch, pourra s’exprimer en 4K, voire en 8K. Alors que les dernières rumeurs pointent toujours vers la conception d’une console Nintendo Switch qui serait compatible avec un affichage en 4K, ce que pourrait permettre théoriquement le dock de la Switch OLED, l’émulation sur PC passerait déjà au cap supérieur.

Ce changement pour l’émulateur va aussi permettre de corriger de nombreux problèmes graphiques. Seuls deux titres sont incompatibles avec cette nouvelle méthode de rendu. Ce sont Crash Bandicoot 4 et Paper Mario The Origami King.

Difficile de savoir comment Nintendo pourrait réagir face à l’évolution du développement des émulateurs. Rappelons que la création d’un émulateur est parfaitement légale, c’est le téléchargement ou le partage de copie des jeux commerciaux qui est illégal.