Nintendo confirme à nouveau : la Switch ne va pas changer de prix

L'augmentation des prix dans la tech fait beaucoup parler d'elle, surtout après la hausse du prix de la PS5. De son côté, Nintendo le dit à nouveau, ses consoles Switch n'augmenteront pas de prix, au moins à l'international.

Mise à jour du 26 août 2022 :

Après la hausse du prix de la PS5, Eurogamer a obtenu une nouvelle confirmation que le prix des Nintendo Switch n’allait pas augmenter. Microsoft a d’ailleurs fait une déclaration similaire pour ses Xbox.

Précision importante : en Europe et en France, Nintendo n’indique pas de prix conseillé, ce sont les revendeurs qui décident. Ces derniers restent donc techniquement libres d’appliquer les tarifs qu’ils souhaitent.

Article original publié le 12 août :

Les consoles de jeu vont-elles devoir augmenter en prix ? Le reste de la tech semble prendre ce chemin, des abonnements jusqu’au prochain iPhone 14 Pro en passant par le Meta Quest.

Avec un modèle économique proche de la vente à perte pour les consoles elles-mêmes, les fabricants ont très peu de marge de manœuvre si le prix des composants augmente. Mais Nintendo, Sony et Microsoft semblent tenir bon jusque-là.

Nintendo est le dernier en date à avoir répondu officiellement aux questions des analystes. C’est le Nikkei Asia qui a pu interroger Shuntaro Furukawa, grand patron de Nintendo, sur une éventuelle hausse des prix. L’homme a directement exclu cette idée en indiquant ne pas vouloir exclure une partie de la clientèle à cause du prix.

À qui augmentera le premier

Aucun des trois fabricants de consoles ne veut être le premier à annoncer une hausse des prix pour les consoles lancées entre 2017 et 2020, dans une tout autre économie. Une telle annonce pourrait casser la dynamique des ventes, et chaque fabricant bénéficie d’une belle dynamique sur leurs dernières consoles. Le marché étant très compétitif, il est hors de question d’offrir un avantage de ce type à un concurrent.

Reste que si Nintendo exclut une augmentation de prix à l’international pour sa Nintendo Switch, on ne peut pas en être aussi sûr en France. En effet, le fabricant ne communique pas de prix public conseillé sur notre territoire, c’est donc les commerçants qui fixent publiquement le prix.

Or, avec le taux de change à parité entre le dollar et l’euro, on pourrait voir apparaitre une belle hausse du prix en euros à terme. Ce risque concerne bien les trois consoles de jeux. Quand Sony dément une augmentation de prix pour la PS5 à l’international, cela ne dit rien de l’éventuel tarif en France.

Nintendo compte sur ses jeux

Plus de 111 millions de Nintendo Switch ont été vendues auprès des consommateurs. Cet énorme parc de consoles, Nintendo peut continuer à l’exploiter avec ses futurs titres à grand potentiel de ventes. On pense à Splatoon 3, prévu pour la rentrée et Pokémon Écarlate et Violet prévus avant la fin de l’année.

Les jeux d’autres développeurs comme Dragon Quest Treasures, Harvestella, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Disney Dreamlight Valley sont aussi sûrs de trouver un petit succès sur la console de Nintendo.

