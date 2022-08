Le prix des Xbox Series S et X n’augmentera pas (tout de suite) : Microsoft répond à Sony

Contrairement à la PS5, les consoles Xbox Series S et X ne changeront pas de prix. Microsoft veut encaisser la hausse des prix pour être plus compétitif face à Sony et une PS5 à un prix plus élevée.

Le marché des consoles de jeu est un marché à très forte concurrence où le prix de vente de la machine peut avoir un grand impact sur ses capacités de vente. La PS3 lancée en son temps à 599 euros en sait quelque chose.

Avec le contexte économique, la question du prix des nouvelles consoles était sur toutes les bouches. Sony et Microsoft allaient-ils maintenir leurs tarifs ? Le premier a été le premier à craquer et à déclarer une augmentation de prix de la PS5. Seuls les États-Unis échappent à cette hausse, territoire où la marque Xbox est bien plus populaire.

Du côté de Microsoft, les finances semblent pouvoir encaisser l’augmentation des coûts.

Microsoft laisse une porte ouverte

Le site Windows Central a pu obtenir une déclaration de la part de Microsoft en marge de la Gamescom en réaction à l’annonce de Sony. La firme américaine est très claire, le prix des Xbox Series S et X ne bougera pas. En tout cas pour le moment.

Nous évaluons constamment nos activités afin d’offrir à nos fans des options de jeu géniales. Le prix de détail suggéré de la Xbox Série S reste à 299 $ (250 £, 300 €) ; la Xbox Série X est à 499 $ (450 £, 500 €)

Cette déclaration d’un communicant de Microsoft a été évidemment très travaillée pour laisser une porte ouverte à une éventuelle hausse dans le futur. Le fait d’« évaluer constamment » signifie que la déclaration peut devenir fausse d’une minute à l’autre. Reste qu’avec cette réponse, Microsoft montre que les prix ne devraient pas bouger dans les semaines à venir.

Xbox doit maintenir sa dynamique

Depuis le mauvais lancement de la Xbox One en 2013 qui a fortement fait reculer la force de la marque dans le monde, Microsoft sait qu’il n’a plus le droit à de faux pas. Depuis plusieurs années, la marque fait tout pour cultiver une bonne image : prix plus raisonnable, offre Game Pass pléthorique et discours marketing pro-consommateur (Smart Delivery, accessibilité, crossplay, etc.).

Avec le contexte économique qui pousse Sony à augmenter le prix de sa console, Microsoft peut une nouvelle fois compter sur ses finances pour encaisser la conjoncture et ne pas changer ses prix. Il est fort probable que les Xbox Series soient à nouveau vendu à perte, comme c’est généralement le cas en début de génération. On sait depuis août 2021 que Sony ne vend plus sa PS5 à perte.

Reste désormais à découvrir si le nouveau contexte changera la popularité des consoles : d’une côté une Xbox Series X à 499 euros et de l’autre une PS5 à 549 euros. Cette dernière peut compter sur de sacrés renforts à la fin de l’année avec notamment la sortie de God of War Ragnarok.

