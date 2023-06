Nintendo Direct : on va découvrir les prochains (et derniers ?) jeux de la Switch

Nintendo vient de donner officiellement rendez-vous pour un nouveau Nintendo Direct. Il s'agit de son programme le plus important pour découvrir ses prochains gros titres à paraitre sur Switch.

Depuis la mort de l’E3, les constructeurs peuvent organiser leur calendrier à leur sauce. Là où Sony, Microsoft et Nintendo pouvaient organiser des conférences à quelques jours d’intervalle auparavant, les fabricants préfèrent se laisser quelques semaines désormais. Après un PlayStation Showcase un peu décevant, et un Xbox Game Showcase remonté à bloc, c’est au tour de Nintendo de nous donner rendez-vous avec son Nintendo Direct. Dans un contexte un peu particulier.

Que faut-il attendre du Nintendo Direct ?

Les Nintendo Direct se font de plus en plus rares. Ce sont les conférences où Nintendo se réserve ses meilleurs cartouches, avec de gros titres de studio interne ou de développeurs externes. Dans son communiqué de presse, le constructeur explicite le contenu de son show : « Rendez-vous mercredi 21 juin à 16:00 pour un Nintendo Direct d’environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur Pikmin 4 » .

On devrait donc avoir le droit à une bonne présentation de Pikmin 4, le prochain jeu de Nintendo attendu pour un lancement cet été. La marque précise aussi que la plupart des jeux présentés devraient sortir cette année en 2023.

L’ombre de la Switch 2

L’ombre de la prochaine console de Nintendo commence à planer sur ses présentations. En effet, il y a de moins en moins de jeux Nintendo officiellement dévoilés dont on ne connait pas la date de sortie. La firme semble vouloir concentrer sa communication sur 2023 avec des jeux officiellement prévus sur Switch en se gardant les surprises pour ses futurs Nintendo Direct où le constructeur pourrait dévoiler le catalogue de sa prochaine console.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est un succès, mais sa sortie signifie que Nintendo n’a officiellement plus de nouvel épisode de Mario, Mario Kart ou Zelda annoncé. On se fait pourtant très peu de doute sur la préparation de nouveaux titres dans ces franchises, surtout après le succès du film Super Mario Bros. Les fans attendent aussi des nouvelles de Metroid Prime 4.

Dès lors on peut se demander si les jeux présentés lors de ce Nintendo Direct ne seront pas les derniers à sortir uniquement sur la console actuelle. Avant une présentation d’une Switch 2 que l’on pourrait imaginer pour le début de l’année 2024. Évidemment, la marque pourrait continuer de sortir des jeux sur la Switch 1 qui seraient aussi proposés sur sa prochaine console. C’est la stratégie choisie par Sony et Microsoft pour adoucir le passage d’une génération à l’autre. Trois ans après la sortie des Xbox Series, Microsoft a officialisé ce mois de juin que plus aucun de ses studios ne travaillait avec la Xbox One.

