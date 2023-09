La Nintendo Switch 2 aurait la puissance d’une PS4/Xbox One selon Activision

Un document révélé dans l'affaire du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft en dit un peu plus sur la puissance de la Nintendo Switch 2. Comme d'habitude, elle ne devrait pas jouer la course aux performances.

Les premiers indices concernant la puce de la Nintendo Switch 2 sont plutôt prometteurs, mais est-il possible pour autant d’imaginer ce que cela représente vraiment ? Difficile. Heureusement, Activision nous aide à comprendre quelle est la puissance de la future console de Nintendo.

Activision a pu tester la Switch 2 en 2022

Dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, nous avons pu découvrir de nombreuses informations sur des sujets divers et variés, et ce n’est pas fini. Lors du procès, des mails internes ont ainsi été révélés. Dans ceux-ci, il est notamment mention de la « Switch NG [next generation, ndlr] », la prochaine console de Nintendo attendue pour 2024.

Une grande partie des documents est caviardée afin d’éviter la fuite d’informations sensibles, mais cela ne suffit pas. Il est ainsi possible d’y lire, selon The Verge qui a eu accès aux documents, le passage suivant :

Compte tenu de l’étroite proximité avec les plateformes Gen8 en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4 / Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions faire quelque chose de convaincant pour la NG Switch.

Si vous attendiez que Nintendo s’aligne sur les dernières consoles de Sony et Microsoft, vous risquez donc d’être déçu. La Switch 2 devrait plutôt proposer des performances dignes de la génération précédente de machines.

Des ajouts qui changent tout

Attention toutefois, on parle ici de simples performances brutes aperçues sur un prototype. Or, on sait que la console pourrait intégrer des technologies comme le ray tracing qui pourrait simplifier la vie aux développeurs et permettre des graphismes plus sophistiqués, mais aussi du DLSS, une technologie de super sampling permettant d’améliorer radicalement les performances d’une machine.

Par ailleurs, l’évolution des moteurs de jeu peut aussi ajouter du réalisme à l’ensemble. Selon VGC, Nintendo a fait la présentation de la démo The Matrix Awakens (Unreal Engine 5) sur un prototype de sa console lors de la Gamescom.