Nintendo Switch 2 : quelle puissance ? Les premières sources évoquent un GPU très excitant

On sait désormais que Nintendo présente sa nouvelle console de jeux aux développeurs. Attendues pour 2024, les caractéristiques techniques de la machine font l'objet de fuites plutôt crédibles.

Oubliez la Nintendo Switch Pro, c’est désormais une Switch 2, symbolisant un changement entier de génération, que les joueurs attendent pour 2024. Le fabricant aurait déjà commencé à faire des démonstrations de sa nouvelle console à la Gamescom 2023, qui serait visiblement plus puissante que la première Switch.

Pour cette nouvelle console, on ne s’attend pas réellement à une révolution en termes de design ou de philosophie, mais plutôt à une hausse de puissance de calcul. Cela tombe bien, les premières fuites se concentrent sur ce sujet.

Puce Nvidia Ampere en 8 nm

Sans trop de surprise, Nintendo devrait continuer de travailler avec Nvidia pour développer le SoC de sa Switch 2. Ce choix devrait permettre d’assurer une continuité dans le développement des jeux et une rétrocompatibilité de la Switch 2 avec les jeux de la précédente génération. C’est aussi cette raison qui a incité Sony ou Microsoft à continuer de travailler avec AMD.

Seulement, depuis la puce Nvidia Tegra X1 de 2015 intégrée à la première Switch, on peut dire que les choses ont changé. Plusieurs architectures de Nvidia se sont succédé et on peut se demander laquelle servira de base à la Switch 2.

D’après plusieurs sources citées par Wccftech, la puce de la Nvidia Switch 2 serait basée sur Ampere, c’est-à-dire la même architecture que les GeForce RTX 3000. Cela semble plutôt cohérent : les consoles utilisent rarement la toute dernière architecture en date en raison de leurs temps de conception.

Deux sources, Kopite7kimi et Tech_Reve affirment que la puce utilisera le procédé de gravure SEC8N de Samsung, en 8 nm, un très net progrès en comparaison du 16 nm du Tegra X1 Mariko utilisé sur la Switch depuis 2019. Pour rappel, Nvidia faisait bien produire ses GPU Ampere chez Samsung avant de revenir chez TSMC pour la génération suivante Ada Lovelace.

Un GPU avec 5x plus de cœurs

Le plus intéressant provient de KittyYYuko, une source qui avait pu prédire les caractéristiques de la RTX 3090 plusieurs mois avant sa présentation. La puce Tegra T239 qui serait utilisée pour la Switch 2 proposerait 8 cœurs CPU Cortex-A78 et un GPU 1280 cœurs CUDA.

Switch 1 Switch 2 Puce Nvidia T210b01 Nvidia T239 Fabrication TSMC 16 nm Samsung 8 nm CPU 4 x Cortex-A57 8 x Cortex-A78 Fréquence CPU 2,1 GHz ?? GPU Maxwell Ampere Coeurs CUDA 256 1280 RT Non 2e génération DLSS Non 2e génération

Pour rappel, la puce de la première Switch était basée sur l’architecture Maxwell et intégrait 4 cœurs Cortex A57 avec un GPU à 256 cœurs CUDA, c’est cinq fois moins que la puce Tegra 239 en rumeur.

Il manque encore trop d’informations pour pouvoir conclure sur la puissance de cette Switch 2, mais si ces fuites devaient être vérifiées, ce serait déjà très encourageant. Si l’on met côte à côte le gain de puissance permis par un procédé de fabrication plus moderne, le passage de l’architecture Maxwell (2014) à Ampere (2020), la multiplication par 5 des cœurs GPU et l’arrivée de technologies comme le ray tracing hardware, il y a de quoi être très enthousiaste.

Le meilleur dans tout cela est que ces rumeurs sont plausibles. Nintendo se montre plutôt conservateur depuis la GameCube quand il s’agit de la conception de ses consoles. Une rumeur basée sur la génération Ada Lovelace (RTX 4000) serait donc très peu crédible. Ici, on parle d’une puce dont la conception reposerait sur les techniques de 2020 pour un lancement commercial en 2024. Le calendrier correspond à la latence attendue dans la conception d’une console de jeu grand public.