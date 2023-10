Nintendo Switch 2 : et s’il y avait en fait deux consoles différentes ?

Une nouvelle rumeur évoque la Nintendo Switch 2, avançant une date de sortie précise, un nom de code, un prix et même des informations sur... ses deux déclinaisons.

La Switch vieillissant, il ne fait aucun doute que Nintendo réfléchit à la remplacer. Depuis de longs mois déjà, les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 se multiplient. Elle devrait garder le même format, elle devrait naturellement être plus puissante, sans Joy-Con Drift, avec du ray-tracing et du DLSS, le tout pour le deuxième semestre 2024.

L’annonce se rapproche donc inexorablement et une nouvelle rumeur sur cette Switch 2 vient secouer les fans.

Nom de code : NG

Un membre du Discord de WccfTech dont le pseudo est SoldierDelta affirme connaître certaines informations confidentielles au sujet de la Nintendo Switch 2. Selon lui, le nom de code de la console en interne serait « NG », un acronyme dans la droite lignée de celui de la Switch (la « Nintendo NX »). Le nom commercial, lui, n’est pas encore connu avec certitude (et ne le sera probablement pas avant plusieurs mois).

Pour ce qui est de la date de sortie, SoldierDelta indique que Nintendo viserait le 24 septembre 2024. La marque nippone se réserverait néanmoins la possibilité de lancer sa nouvelle console en novembre. Pour préparer le terrain, Nintendo aurait prévu une campagne marketing d’ampleur de juin à août 2024, ce qui donne au passage un indice sur la date d’annonce potentielle de celle qui aura la lourde tâche de succéder à la Switch.

Deux modèles ?

L’information la plus étonnante avancée par SoldierDelta est toutefois que Nintendo préparerait deux modèles de Switch 2. L’un prévu à 499 dollars et un autre à 400 dollars pour du « digital only ». Comprenez par là que la Switch 2 pourrait emboîter le pas à la PlayStation 5 et sa « Digital Edition » ou à Microsoft avec sa Xbox Series S.

Toutes ces informations sont crédibles, mais restent à prendre avec des pincettes, d’autant que même dans l’éventualité où elles seraient avérées aujourd’hui, des changements de plan peuvent toujours intervenir. Précisons par ailleurs que SoldierDelta n’est pas un total inconnu. Il avait déjà été le premier à révéler des informations et des images sur le jeu Rise of the Ronin du studio Team Ninja.