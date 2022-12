Nio, le constructeur de la voiture à 1000 km d’autonomie, s’apprête à lancer un smartphone

L'entreprise Nio veut appuyer sur l'accélérateur en lançant dès l'année 2023 un premier modèle de smartphone. L'objectif est clair : renforcer la connectivité entre les voitures électriques et les téléphones.

Mise à jour du 26 décembre 2022 :

Nio a continué a faire le teasing sans l’annoncer directement lors de sa conférence de fin d’année où a été dévoilé l’ES8. William Li, le PDG de Nio, a même indiqué que « Alerte spoiler, le chargement sans fil sur le SUV Nio ES8 est compatible avec le Nio Phone. ».

Article original du 13 décembre 2022 :

Connaissez-vous Nio ? Si vous ne suivez pas l’univers des voitures électriques, cela ne vous parle peut-être pas. Il s’agit d’une société chinoise fondée en 2014 spécialisée dans la production de voitures électriques haut de gamme. L’entreprise a récemment fait beaucoup de bruit en annonçant des modèles atteignant les 1000 km d’autonomie, les Nio ET5 et ET7.

Mais son ambition ne s’arrête pas là apparemment. Alors que tous les adeptes de voitures électriques attendent la conférence du constructeur prévue le 24 décembre (oui), un article publié par IT Home nous apprend que le constructeur s’apprête à dévoiler un smartphone.

Qu’attendre du smartphone Nio ?

À notre connaissance, il s’agit du premier téléphone lancé par une marque spécialisée dans les voitures électriques (en attendant le Elon Musk phone). Il sera dévoilé dans la première moitié de 2023 lors d’une conférence de presse dédiée.

Comme le narre un article de CNEVPost qui cite un blogger spécialisé officiant sur Weibo, la marque affiche des ambitions démesurées. Fort d’équipes basées à Shanghai et Shenzhen, cœur de la téléphonie mobile en Chine, Nio voudrait sortir son premier modèle dans l’année et préparerait déjà un plan pour en sortir un par an.

Le blogger avance que : « Certains utilisateurs ont récemment vu des démonstrations du téléphone NIO et on dit qu’il est tout à fait comparable à celui d’Apple. » Gardons tout de même à l’esprit que celui qui parle est un fan de la marque, particulièrement enthousiaste concernant toutes les nouveautés qu’elle peut présenter.

Des ambitions énormes

Il est rare qu’une nouvelle marque se lance directement sur le segment haut de gamme des smartphones, car celui-ci représente un tel investissement pour les consommateurs, qu’il n’y a presque aucune chance de vendre son modèle si vous n’êtes pas connu du grand public.

Ceci étant, la marque possède un projet et des motivations très clairs : créer un téléphone qui se connectera mieux avec les voitures. On pourrait ajouter que lorsque vous dépensez plusieurs dizaines de milliers d’euros dans une voiture, vous n’êtes pas à un millier d’euros près. On peut d’ores et déjà imaginer des bundles voitures et téléphones, ce qui permettrait de créer une forte synergie, pour peu que leur smartphone soit bon.

Rappelons également qu’en règle générale, les marques chinoises mettent plusieurs années à débarquer en Europe. Si vous êtes amateur·rice des voitures Nio, il y a de fortes chances qu’il vous faille donc patienter un long moment avant d’essayer leur téléphone.

