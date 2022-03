Le Nissan Ariya arrive en France : les tarifs et versions du SUV électrique

Trois ans après la révélation du concept, la version de série de la Nissan Ariya est enfin disponible à la commande, à partir de 46 400 euros (hors bonus écologique).

Après pas mal d’attente, va t-on enfin voir la nouvelle Nissan Ariya sur nos routes ? Il se pourrait bien que oui. En effet, trois ans après avoir été présenté sous la forme d’un concept éponyme à l’occasion du salon de Tokyo en 2019, voilà que le SUV électrique s’apprête enfin à débarquer en concessions. Une bonne nouvelle pour la marque, qui accusait un peu de retard en termes d’électrification, se contentant alors de sa Leaf.

A partir d’aujourd’hui, les clients français peuvent donc enfin passer commande pour le crossover branché, alors assemblée sur les lignes de productions de l’usine de Tochigi, où est également fabriquée la Nissan GT-R. Les premières livraisons de cette nouvelle Ariya sont quant à elles attendues dans les prochaines semaines sur l’ensemble du territoire.

Trois versions au catalogue

Au total, trois versions seront proposées de cette nouvelle Nissan Ariya, correspondant à trois niveaux de puissance, à savoir 218, 242 et 306 chevaux, pour des couples respectifs de 300 Nm pour les deux premières et 600 Nm pour la dernière. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 7,5, 7,6 et 5,7 secondes, tandis que la vitesse maximale est bridée à 160 et 200 km/h.

Deux tailles de batteries sont disponibles. La version d’entrée de gamme étant équipée d’un système de 63 kWh (brut), tandis que les deux autres variantes embarquant quant à elles des batteries de 87 kWh (brut). Le crossover électrique peut alors parcourir entre 403 et 520 kilomètres en une seule charge selon la version choisie, tandis que la capacité maximale est affichée à 130 kW sur des bornes rapides.

A partir de 46 400 euros

L’entrée de gamme de cette nouvelle Nissan Ariya, baptisée Advance est facturée à partir de 46 400 euros, hors bonus écologique de 2 000 euros (car + de 45 000 euros). Celle-ci inclut notamment un combiné d’instrumentation digital à double écran de 12,3 pouces, la e-Pedal, le système de navigation NissanConnect ou encore le ProPILOT avec Navi-Link. Dans cette version de base, il faudra voir si vous pouvez négocier le prix pour le faire passer sous les 45 000 euros afin de bénéficier du bonus écologique de 6 000 euros.

Viennent ensuite deux déclinaisons, baptisées Evolve et e-4orce Evolve. Celles-ci offrent le même niveau d’équipement, légèrement plus fourni que la version Advance, mais se distinguent par leur transmission, à deux ou quatre roues motrices. Comptez alors respectivement 57 400 et 60 400 euros.

