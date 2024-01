Prévue pour l’Europe, cette moto-cross électrique a de quoi séduire les grands enfants

Le géant chinois Niu annonce l’arrivée imminente de sa moto-cross électrique pour le marché européen. La Niu XQi3 sera proposée en deux versions. Présentation.

C’est aux côtés de deux autres motos prometteuses, les RQi et SQi, que Niu avait dévoilé au dernier salon EICMA de Milan en novembre dernier celle au nom non moins compliqué à retenir et prononcer : la XQi3. Contrairement aux deux autres, taillées pour la route, cette dernière se présente sous forme de moto-cross. Et à y regarder les photos en situation, elle ressemble vraiment à un jouet pour grands enfants qui ont envie de s’amuser hors des sentiers battus. Et si vous vous posez la question, oui, elle sait aussi rouler avec la roue avant posée. Pas que en wheelie.

Si lors du salon italien le constructeur chinois avait été plutôt avare en informations sur son arrivée chez nous, voici que l’on a désormais non pas une date précise, mais une période durant laquelle on devrait la voir débarquer : le printemps 2024.

Deux variantes pour deux fois plus de fun

Comme évoqué, Niu compte sur deux variantes différentes de son XQi3 pour faire venir encore plus de clients à lui. Et tant qu’à faire, essayer d’en piquer à des acteurs déjà sur le créneau comme Sur-Ron, Cake ou encore Caofen.

Les deux versions s’appellent respectivement Street et Wild, la seconde, « sauvage » en français, n’étant pas homologuée pour la route, par opposition à la première qui l’est bel et bien. Commençons donc par celle que l’on ne verra pas sur nos routes. Son moteur de 3,5 kW peut atteindre 8 kW en puissance maximale, de quoi offrir 357 Nm de couple et une vitesse maximale de 75 km/h grâce à une fonction Ultra-Boost. La batterie de 2,3 kWh offre une autonomie entre 80 et 90 km. Amovible (15,3 kilos), cette unité LG Lithium-Ion 72 V et 32 Ah se recharge en 5,3 heures.

Pour ce qui est de la version que nous croiserons sur les routes ou dans nos rues, elle est un peu plus timorée. En effet, si la fiche technique reste identique, sa vitesse maximale est bridée à 45 km/h. La différence se fait aussi sur la présence de rétroviseurs, de clignotants et d’un support de plaque d’immatriculation.

Équipement high-tech

Aussi visuellement dépouillée qu’elle soit, cette XQi3 n’en reste pas moins très bien équipée comme souvent chez Niu. À commencer par la connectivité qui permet de déverrouiller la moto soit par NFC, soit par Bluetooth. Une application permet notamment de surveiller l’état de charge de la batterie ou encore de tracer vos derniers trajets. Un chargeur USB-C est directement intégré au guidon.

Niu XQi3 / Crédit : Niu

L’écran d’instrumentation TFT de la moto permet quant à lui d’afficher le GPS, les appels entrants ou encore d’afficher un chronomètre. Une page dédiée au Niu XQi3 permet déjà de découvrir les coloris proposés ainsi que les fonctions intégrées à la moto.

Reste maintenant à attendre l’arrivée du printemps 2024 pour en savoir plus sur le tarif français de ces Niu XQi3, annoncées à 5999 euros lors de l’EICMA.