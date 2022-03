Nokia lance le C2 2nd Edition, un smartphone compact et minimaliste

Le partenariat entre Nokia et HMD Global accouche de trois nouveaux smartphones. D'un côté, le Nokia C2 2nd Edition, un téléphone à contre-courant des tendances du marché en 2022. Les Nokia C21 et C21 Plus sont légèrement mieux équipés, mais restent de l'entrée de gamme peu onéreuse.

Le partenariat entre Nokia et HMD Global continue de produire son lot de smartphones pas chers et plutôt minimalistes. Commençons par le Nokia C2 2nd Edition qui fait suite au Nokia C2 sorti en 2020. Il s’agit d’un téléphone sans aucun doute compact au vu des standards de 2022, puisque sa diagonale d’écran mesure 5,7 pouces avec un ratio de 18:9. Il s’agit d’une dalle LCD IPS dotée d’une définition très basse de 480×960 pixels. Le téléphone pèse 180 grammes tout de même et dispose d’un revêtement en verre à l’avant, tandis que son dos et son cadre sont en plastique. La batterie n’est que de 2500 mAh avec une charge 5 W, mais vu l’écran ici présent, cela devrait permettre de tenir sans problème deux jours.

Vous l’aurez certainement déjà compris, il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, et qui dit entrée de gamme dit performances modestes. Le Nokia C2 2nd Edition ne sera pas un foudre de guerre. Il embarque un SoC Unisoc (quad cores 1,5 GHz), 1 Go de RAM et 32 Go de stockage. Une version 2 Go de RAM est aussi proposée. Tous deux possèdent un emplacement pour carte microSD si vous vous retrouvez à l’étroit.

N’espérez pas non plus ravir vos followers sur Instagram avec ce téléphone. Sa caméra frontale affiche 5 mégapixels et son unique capteur arrière propose 8 mégapixels. En revanche, on apprécie le support de la reconnaissance faciale et la présence d’un capteur d’empreintes. Pour l’OS, il faudra s’appuyer sur Android 11 Go Edition.

Nokia C21 et C21 Plus

En plus de son nouveau C2, Nokia a présenté au MWC 2022 les Nokia C21 et C21 Plus. Ils devraient se négocier tout deux sous la barre des 100 livres (soit 120 euros environ avec une conversion simple). Niveau design, les deux smartphones affichent une qualité de matériaux honorables pour leur gamme de prix. Tous deux possèdent un cadre en aluminium, et le C21 Plus a même un indice d’étanchéité et de résistance à la poussière IP52.

Nokia C21 Plus. // Source : Nokia Nokia C21. // Source : Nokia

Les deux smartphones possèdent des dalles HD+ 6,5 pouces (ratio 20:9) en LCD. Voici les spécifications des deux téléphones.

Nokia C21 Plus et C21

SoC : Unisoc SC9863A ;

2, 3 Go de RAM, avec une option 4 Go de RAM pour le C21 Plus ;

32 à 64 Go de stockage, plus slot microSD ;

Capteur principal 13 mégapixels pour le C21 Plus et 8 mégapixels pour le C21 ;

Capteur selfie 5 mégapixels ;

Android 11 Go ;

Batterie : 5050 mAh ou 4000 mAh pour le C21 Plus et 3000 mAh pour le C21.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.