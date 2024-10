Vivo lance le X200 mini, un smartphone compact qui a tout d’un grand

Vivo, le géant chinois de la téléphonie, vient de créer la surprise en dévoilant le X200 Pro mini, un appareil qui pourrait bien redéfinir nos attentes envers les smartphones de petite taille. Ce dernier voit grand, et ne semble pas faire beaucoup de concessions malgré son petit gabarit.

Ne vous fiez pas à son format réduit : le X200 Pro mini n’a rien à envier à ses grands frères, les Vivo X200 et X200 Pro. Avec ce nouvel appareil, Vivo veut prouver que les smartphones compacts peuvent être aussi performants que leurs homologues plus grands, sans compromis et à un prix défiant toute concurrence.

Pour l’instant lancé uniquement en Chine, le X200 Pro mini pourrait bientôt conquérir d’autres marchés en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Reste à voir si ce petit prodige saura séduire un public habitué aux écrans XXL, mais quand on voit la fiche technique, on se dit que ce modèle pourrait bien faire de l’ombre à la concurrence.

Le Vivo X200 plus performant que les smartphones les plus grands

Avec un écran OLED de 6,3 pouces, une définition de 2640 x 1216 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz accompagné de la technologie LTPO, il rivalise d’emblée avec l’iPhone 16 Pro. Mais Vivo va plus loin en offrant une luminosité maximale de 4 500 nits, soit près du double de celle du fleuron d’Apple.

Sous le capot, le Dimensity 9400 de MediaTek promet les meilleures performances du marché, surpassant même le A18 Pro d’Apple dans certains benchmarks. Et ne parlons pas de l’autonomie : Vivo a réussi l’exploit d’intégrer une batterie de 5 700 mAh dans ce boîtier compact, soit près de 60% de plus que l’iPhone 16 Pro. La charge rapide à 90W et la charge sans fil à 30W complètent le tableau.

Côté photo, Vivo ne fait pas dans la demi-mesure. Le X200 Pro mini embarque trois capteurs de 50 mégapixels, dont un périscope pour les portraits à distance et la macrophotographie. L’autofocus sur les quatre caméras (y compris celle de 32 MP à l’avant) promet une polyvalence redoutable.

L’intelligence artificielle n’est pas en reste, avec des fonctionnalités comparables à celles de Galaxy AI ou d’Apple Intelligence. Le tout est soutenu par 12 à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. Cerise sur le gâteau : une certification IP69.

Mais le véritable coup de maître de Vivo réside dans le prix : à partir de 4 699 yuans (environ 605 euros), le X200 Pro mini se positionne bien en-dessous de ses concurrents haut de gamme. Si ce dernier venait à sortir en France, il serait évidemment plus cher une fois les différentes taxes ajoutées, mais on devrait tout de même le retrouver sous la barre des 1000 euros.