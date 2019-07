Le constructeur finlandais HMD Global préparerait déjà un successeur au Nokia 9 PureView. Selon les informations du site Nokia Power User, la firme aurait dans les tuyaux un Nokia 9.1 PureView prêt à sortir au dernier trimestre 2019, toujours avec de multiples appareils photo au dos.

Lors de la dernière édition de MWC de Barcelone, en février, HMD Global présentait enfin son Nokia 9 PureView après de longs mois d’attente. Il faut dire que le smartphone avait été maintes fois repoussé en raison de finitions à affiner. Néanmoins, avec le retard initial du Nokia 9 PureView, il semble que le constructeur finlandais soit désormais prêt pour présenter son successeur en fin d’année.

En effet, le site Nokia Power User (NPU), spécialisé dans l’actualité de la marque, a obtenu quelques informations à propos d’un futur Nokia 9.1 PureView. D’après les sources de NPU, HMD aurait initialement prévu de lancer le smartphone à la fin du troisième trimestre 2019, d’ici septembre, mais aurait finalement décidé de le repousser. En cause, encore et toujours des soucis d’optimisation : « HMD ne veut pas se précipiter et souhaite éviter la mauvaise presse du lancement du Nokia 9 PureView ».

Un traitement d’images enfin plus rapide

Concernant les caractéristiques attendues, Nokia Power User annonce que le Nokia 9.1 PureView serait compatible avec les réseaux 5G. Par ailleurs, il profiterait d’appareils photo arrière encore meilleurs, toujours développés en partenariat avec la start-up Light, une « mise au point spéciale pour la vidéo et de bonnes performances en basse lumière ». Il semblerait par ailleurs que l’un des principaux défauts du Nokia 9 ait été corrigé pour le Nokia 9.1, avec un traitement des images bien plus rapides notamment grâce au Snapdragon 855.

Par ailleurs, le Nokia 9.1 PureView pourrait également profiter d’un changement de design. Alors que son prédécesseur affichait de larges bordures en haut et en bas de l’écran, le futur smartphone de HMD Global adopterait quant à lui l’écran percé, comme sur le X71.