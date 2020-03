Nokia : une annonce « très spéciale » prévue dans quelques jours

HMD va présenter un ou plusieurs smartphones Nokia dans le courant du mois de mars. Rendez-vous est donné à Londres pour cette annonce qui se veut très spéciale selon un responsable de la marque.

L’actualité de HMD, l’entreprise qui exploite la marque Nokia sur le marché des smartphones, n’a pas été la plus mouvementée récemment. On imagine que la firme comptait sur le MWC 2020 pour attirer l’attention sur ces nouveaux produits. Or, le salon barcelonais ayant été annulé à cause des risques posés par le coronavirus, il a fallu décaler les festivités.

Le report n’est pas particulièrement long puisque Juho Sarvikas, le chef produit des smartphones Nokia, a publié un tweet afin de dévoiler la date d’une conférence à venir pour présenter de nouveaux appareils. Rendez-vous donc le 19 mars 2020 pour découvrir une annonce « très spéciale ». L’événement se tiendra à Londres.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

L’utilisation des termes « très spéciale » est évidemment une manière d’attiser la curiosité des utilisateurs. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander ce que préparer HMD sur les smartphones Nokia. Comme nous le disions un peu plus haut, la marque a été assez discrète ces derniers temps. On peut éventuellement miser sur l’annonce d’un Nokia 9.2, mais celui-ci semblait a priori retardé jusqu’à l’automne.

Les futurs smartphones Nokia profiteront sans doute toujours du programme Android One et certains modèles devraient une nouvelle fois faire l’objet d’un partenariat avec le spécialiste Zeiss sur la partie photo. En outre, on peut aussi s’attendre à des annonces de feature phones revisités jouant sur la fibre nostalgique des consommateurs.