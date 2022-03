Nothing choisit le pire jour de l’année pour une annonce

Nothing annonce le jour de la présentation de son premier smartphone. Queue de poisson ou pas ?

Nothing, la marque du fondateur de OnePlus, a déjà frappé fort avec les ear(1), premiers écouteurs de la marque. Maintenant, bon nombre de fans attendent déjà la suite, et notamment le premier smartphone qui doit arriver sous peu. Au MWC par exemple, le smartphone a brièvement été aperçu dans les mains de Carl Pei, sans être présenté.

Une annonce le 1er avril ?

Le Nothing Phone(1) a déjà été évoqué à plusieurs reprises par la marque, au point d’en dévoiler son système d’exploitation et son interface. On connait désormais sa date d’annonce par le biais d’un tweet du compte officiel.

Le message est aussi clair que concis : « annonce demain » pour ce « one more thing ». Nothing a donc choisi le 1er avril pour présenter son produit phare.

Une date évitée par tous…

En faisant cela, Nothing s’évite la concurrence. Rares sont les marques qui osent faire des annonces à cette date maudite par les journalistes. Il est très rare ce jour-là de faire le tri entre les vraies informations et les blagues de plus ou moins mauvais goût et bon nombre de médias décident tout simplement de ne pas relayer les annonces pouvant paraître trop exubérantes.

En choisissant cette date, Nothing s’empêche donc toute annonce sortant de l’ordinaire, sous peine d’être boudé par la couverture médiatique. Autant dire que la décision est particulièrement étrange.

… sauf les blagueurs

Il reste toujours la possibilité qu’il ne s’agisse pas d’une véritable annonce et que Nothing fasse monter la hype autour de son produit tout en profitant du 1er avril pour ne rien annoncer. La réponse demain, entre deux blagues de mauvais goût.

https://www.frandroid.com/marques/nothing/1277073_nothing-phone-1-projet-prometteur-ou-petard-mouille%e2%80%89

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.