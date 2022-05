Nothing phone (1) : le prix et la date de sortie se dessinent

Selon AllRound-PC, qui cite un revendeur en guise de source, la marque Nothing viserait la fin du mois de juillet pour présenter ou lancer le tout premier smartphone de son histoire. Une fourchette tarifaire le plaçant dans le milieu de gamme a aussi été avancée.

Le premier smartphone Nothing commence à se dessiner doucement, mais sûrement. Attendu dans le courant de l’été, le phone (1) a déjà fait l’objet de plusieurs fuites. L’occasion de se faire une première idée de ses caractéristiques – Snapdragon 778G, batterie de 4500 mAh, triple capteur, écran 6,43 pouces –, bien qu’à accueillir avec prudence.

Forcément, le prix est l’une des composantes parmi les plus importantes. Et au regard de sa potentielle fiche technique dévoilée, nous estimions au doigt mouillé une fourchette tarifaire oscillant entre 350 et 500 euros. Dans l’idée, cet appareil se placerait donc dans le milieu de gamme.

Juillet en ligne de mire

En cette fin de mois de mai, le site allemand AllRound-PC (relayé par XDA Developers) croit connaître son prix et sa date de sortie, grâce à un revendeur européen qui lui aurait transmis ces informations. Le média précise que la source souhaite rester anonyme. Difficile, donc, de définir un degré de fiabilité quant aux éléments avancés.

Il convient donc de prendre des pincettes ce qui suit. Selon le revendeur, le phone (1) pourrait débarquer dès le 21 juillet prochain. Ici, il n’est pas précisé s’il s’agit de la date de présentation ou de la date de lancement. Et jusqu’ici, cette estimation n’a rien d’étonnant non plus : le fondateur Carl Pei avait déjà évoqué l’été en tant que fenêtre de lancement.

Un futur rival du Pixel 6a ?

Le plus croustillant se situe bien évidemment au niveau du prix. Toujours selon AllRound-PC, le phone (1) pourrait se situer autour des 500 euros. À ce tarif, il rentrerait directement en concurrence avec un certain… Google Pixel 6a, prévu lui aussi pour cet été à 459 euros.

Dans ce cas, le phone (1) viendrait se frotter à un sacré morceau qui pourrait facilement lui faire de l’ombre, notamment sur les performances photographiques eu égard des puissants algorithmes de Google en la matière. Le premier téléphone de Nothing se doit donc d’apporter une proposition forte pour véritablement se démarquer des autres.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.