Déjà certifié, le Nothing phone (2) pourrait sortir plus rapidement que prévu

Attendu de pied ferme, le Nothing phone (2) aurait déjà été certifié sur le marché indien où il pourrait donc être annoncé dans les prochaines semaines.

Alors que le premier smartphone de Nothing, le Nothing phone (1), a été lancé durant l’été 2022, et que le constructeur a déjà confirmé travailler sur une nouvelle génération de smartphone avec un Nothing phone (2) davantage positionné sur le segment haut de gamme, il semble que le smartphone soit fin prêt à une commercialisation.

En effet, comme le rapporte le site Android Central, le constructeur britannique semble d’ores et déjà avoir fait certifier son Nothing phone (2) sur le marché indien. Le téléphone apparaît en effet sur le site de la BIS, l’autorité indienne en charge de la certification des télécommunications, sous le nom de « Nothing AIN065 ». Rappelons que le Nothing phone (1) dispose quant à lui du numéro de modèle « A063 ». Un nom suffisamment proche pour que l’on puisse imaginer que l’appareil certifié par le bureau indien des standards soit bel et bien le Nothing phone (2).

Si cette certification ne nous apprend aucune nouvelle information quant aux caractéristiques du Nothing phone (2), elle permet cependant en elle-même de savoir que le téléphone pourrait être commercialisé dans un avenir très proche. Traditionnellement, la certification par les autorités de régulation fait figure de l’une des dernières étapes avant la commercialisation d’un appareil, avant que son annonce soit faite et en même temps que la conception des éléments promotionnels. On peut donc s’attendre à une annonce dans les tout prochains mois, voire les toutes prochaines semaines.

Un smartphone plus haut de gamme

Rappelons que, contrairement au premier smartphone du constructeur, le Nothing phone (2) devrait être un smartphone haut de gamme. Depuis sa confirmation à la fin du mois de janvier, on a appris que le smartphone sera équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 ou du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, qu’il profitera d’une batterie de 5000 mAh et d’un écran Oled 120 Hz avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Reste encore à savoir à quel prix le smartphone sera commercialisé et à quelle date il sera lancé. Par ailleurs, Nothing s’étant distingué depuis ses débuts par des choix de design originaux misant sur la transparence, on ignore encore à quoi ressemblera le Nothing phone (2). Pour rappel, le Nothing phone (1) avait quant à lui été lancé durant le mois de juillet 2022. Pour le Nothing phone (2), on s’attend à une commercialisation dans le courant du troisième trimestre 2023, soit à partir du mois de juillet.

