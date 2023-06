Nothing Phone (1) & (2) : vous allez pouvoir vous prendre pour un DJ en composant vos sonneries

Alors que la présentation du Nothing Phone (2) se rapproche, la marque londonienne continue d'aguicher en glissant quelques détails sur les nouveautés à venir. Dernière en date : la possibilité de composer ses propres sonneries, mais également de personnaliser l'éclairage du Glyph, le système de LED à l'arrière.

Le Nothing Phone (2) sera présenté le 11 juillet prochain, un an après la sortie du Nothing Phone (1). Le temps en est à la confirmation pour le constructeur cofondé par Carl Pei. Comme à son habitude, Nothing donne des détails ci et là sur son prochain smartphone haut de gamme. Cette fois-ci, c’est le Glyph qui est mis en avant, puisqu’on pourra créer ses propres sonneries et gérer les LED au dos de l’appareil.

Pour aller plus loin

Nothing phone (1) : 9 astuces à connaître pour en profiter à fond

Le « Glyph Composer » : comment personnaliser sa sonnerie sur Nothing OS 2.0

Nothing a annoncé dans un communiqué de presse une collaboration avec Swedish House Mafia, un groupe de DJ suédois. Ses deux modèles (le Phone 1 aussi donc) vont voir arriver un pack de sonneries exclusif, jouant en rythme avec les LED dès cet été. Il devrait faire son apparition en même temps que Nothing OS 2.0, la nouvelle interface de la marque, dont on connaît déjà certaines choses.

Mais cela va plus loin : les utilisateurs pourront créer leurs propres sonneries, décrites comme « une séquence de sons et de lumières correspondantes ».

Pour aller plus loin

Comment changer la sonnerie de son smartphone Android

Les sonneries dureront 8 à 10 secondes et on pourra récupérer ses compositions « sous la forme d’un fichier audio multipiste. » Nothing précise que « chaque pack sonore est une collection de 5 tonalités et mélanges sonores distincts » que l’on peut jouer.

Vous êtes les Daft Punk

Ils pourront enregistrer leur propre sonnerie en cliquant sur des boutons, à la manière d’un launchpad, sorte de clavier conçu pour faire de la musique. Chaque touche est associée à un son : sur le visuel partagé par Nothing, on peut lire « Modem », « Bug », « 606 », « Brrr », « Dan » ou encore « Swedish House Mafia ».

Une manière de faire qui rappelle iDaft, une application qui permettait de recréer le morceau Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Même fonctionnement : il fallait appuyer sur des sons préenregistrés pour créer sa propre musique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.