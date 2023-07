Promis, juré, Nothing ne prépare pas de smartphones pliants

Interrogé par India Today, le fondateur de Nothing, Carl Pei, a assuré qu'il n'était pas intéressé à l'idée de suivre la course lancée par les autres constructeurs pour les smartphones pliants.

On a trouvé une marque de smartphone qui n’a pas l’air intéressée par les formats pliants. Alors que Samsung, Oppo, Honor, OnePlus ou Vivo se sont jetés dans la brèche — et qu’Apple devrait suivre dans quelques années — il semble que les téléphones dotés d’écrans pliables ne soient pas du tout à l’ordre du jour du côté de Nothing.

Interrogé par la chaîne indienne India Today, Carl Pei, fondateur et dirigeant de la marque britannique, a indiqué qu’il n’était pas plus emballé que cela par ces nouveaux appareils, comme le rapporte le site Android Authority. D’après l’ancien responsable de OnePlus — constructeur qui s’apprêterait à lancer son propre OnePlus Open pliable — les consommateurs ne sont pas particulièrement intéressés par ces appareils : « Je pense que c’est une innovation que les constructeurs poussent vers les consommateurs ».

Des smartphones qui se ressemblent tous

Un autre argument mis en avant par Carl Pei concernant les smartphones pliants aborde cette fois le design. D’après le fondateur de Nothing, tous les appareils ont tendance à se ressembler, avec des évolutions mineures d’une génération à une autre :

C’est bien que certaines personnes en fabriquent, mais si on regarde l’évolution des smartphones pliants, ce sont tous les mêmes. Si vous ne voyez plus le logo, que vous le cachez sur des smartphones pliants, je ne pense pas que les consommateurs soient capables de les distinguer.

Pour toutes ces raisons, Carl Pei indique que Nothing n’est pas intéressé à l’idée de lancer un smartphone pliant… du moins pas dans un futur proche. Interrogé quant à savoir si la marque britannique comptait néanmoins se lancer sur ce marché, le dirigeant s’est contenté de réponse : « pas de sitôt ». Une manière, sans doute, de ne pas trop s’engager si Nothing venait à lancer un modèle pliable d’ici plusieurs années. D’ici là, Nothing compte bel et bien dévoiler, ce mardi, son nouveau smartphone, le Nothing phone (2).

