Nothing Phone (2) : comment suivre l’annonce en direct du smartphone transparent

Nothing s'apprête à dévoiler son Nothing Phone (2), deuxième smartphone de la marque et cinquième produit de son histoire, en quelque deux ans d'existence.

Nothing est une entreprise pour le moins étonnante. Lancée il y a deux ans, basée à Londres, elle propose des designs innovants à base de transparence. Leur ambition lointaine : devenir une vraie alternative à iOS et à la domination de l’iPhone, rien que ça.

Pour l’heure, il faudra déjà réussir le lancement du Nothing Phone (2), prévu aujourd’hui à 17 h. Il y a un premier endroit que vous pouvez surveiller ce jour. Il s’agit de la rubrique dédiée au Nothing Phone (2) directement sur le site de Nothing.

Carl Pei est un Youtubeur

Nothing a depuis quelques mois engagé une stratégie de communication qui sort du lot, en proposant des reviews de produit Tech par le co-fondateur de la marque, Carl Pei. Reprenant le format de n’importe quel Youtubeur tech, Carl Pei « découvrira », si l’on peut dire, le Nothing Phone (2) dans une vidéo de prise en main, réalisée en compagnie du Youtubeur lifestyle Casey Neistat.

L’heure de diffusion prévue est 17 h également. Voici le lien :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Qu’attendre du Nothing Phone (2) ?

On sait déjà beaucoup de choses du Nothing Phone (2), déjà par l’intermédiaire de la marque, qui a confirmé certains éléments. Une puce plus costaude que celle de l’année dernière, puisqu’on passe d’un Snapdragon de la série 7 à la série 8, ici le Snapdragon 8+ Gen 1.

La firme londonienne a aussi beaucoup insisté sur le caractère « plus premium » de ce second smartphone. On peut donc s’attendre à une hausse de prix, mais aussi un gain en qualité de fabrication.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).