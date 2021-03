Red Magic Watch : une autonomie de deux semaines pour un prix tout petit

Nubia a dévoilé sa nouvelle montre connectée pour sa marque Red Magic, la Red Magic Watch.

Jusqu’à présent surtout connu pour ses smartphones orientés gaming, Nubia Red Magic, la marque du groupe ZTE, a annoncé officiellement ce jeudi sa première montre connectée, logiquement baptisée Red Magic Watch.

Alors que les téléphones de la marque présentent généralement un look assez agressif avec des reflets, des coloris et un aspect futuriste inspiré par les voitures de sport, la Red Magic Watch joue davantage la carte de la sobriété. Il s’agit en fait d’une montre connectée équipée d’un écran Oled rond de 1,39 pouce affichant 454 x 454 pixels. La montre est par ailleurs dotée de deux boutons sur le côté, dont l’un cerclé de rouge. Un choix de design qui n’est pas sans rappeler celui de la Samsung Galaxy Watch 3. Par ailleurs, autour de l’écran se trouve une fine lunette indiquant les minutes.

La Red Magic Watch propose également un suivi en continu du rythme cardiaque et du taux d’oxygénation du sang, mais également le suivi de 16 activités différentes allant du football au basket en passant par la course à pied, le vélo elliptique ou la natation. Il faut dire que la montre est certifiée 5 ATM et peut donc être utilisée dans l’eau à faible profondeur. Elle est également compatible avec la géolocalisation par GPS

Une autonomie montant jusqu’à deux semaines

Côté autonomie, la Red Magic Watch se prévaut de 15 jours d’utilisation en mode classique, ou de 50 heures en activant le GPS en permanence. Le mode étendu permet quant à lui de monter jusqu’à 23 jours. D’après les dires de Nubia, il s’agirait donc de l’une des montres connectées les plus endurantes du marché.

La Nubia Red Magic Watch n’est pas la première montre connectée de Nubia. Récemment, le constructeur chinois a lancé une montre dont l’écran entoure tout le poignet. Malheureusement, celle-ci a eu bien du mal à nous convaincre.

La Red Magic Watch ne sera lancée, dans un premier temps qu’en Chine. Elle y sera proposée à partir du 11 mars au tarif de 599 yuans, soit 77 euros, avec un bracelet en silicone, ou à 699 yuans, soit 90 euros, avec un bracelet en cuir.