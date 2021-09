GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 2 septembre 2021

Comme chaque jeudi, GeForce Now dévoile sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming ce mois-ci. Et pour marquer la rentrée, septembre va être riche en nouveautés. Kena : Bridges of Spirits, Life is Strange : True Colors, Pathfinder: Wrath of the Righteous ou encore WRC 10 seront disponibles dès leur sortie sur tous les supports compatibles.

C’est la rentrée et c’est déjà l’heure de prendre connaissance de la nouvelle fournée de jeux qui arrivent sur la plateforme GeForce Now en septembre. Et elle est riche en nouveautés qui, à peine sorties sur les stores, seront déjà disponibles sur tous les supports de jeux du service de cloud gaming.

16 jeux sont ainsi annoncés comme Kena : Bridge of Spirits, Life is Strange: True Colors, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Sable et WRC 10 FIA World Rally Championship.

Dès ce jeudi, 13 jeux sont ajoutés à la bibliothèque GeForce Now. Et cela commence déjà avec la simulation de rallye WRC 10 FIFA World Rally Championship ou encore Pathfinder : Wrath of the Righteous, un jeu de rôle solo inspiré de l’univers de Donjons & Dragons.

Nvidia promet déjà 34 titres qui enrichiront le tout au fil des semaines.

Les nouveaux jeux de septembre 2021

Le 2 septembre

A venir ce mois-ci

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les posséder dans les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les appeler depuis le client Nvidia pour jouer en streaming via le cloud.