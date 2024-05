GeForce Now : le service est enfin compatible avec le Steam Deck

Ce mois-ci, Nvidia ajoute pas moins de 22 nouveaux jeux à son service de cloud gaming GeForce Now et annonce par la même occasion une compatibilité améliorée avec le Steam Deck.

Gros mois pour le service de cloud gaming GeForce Now : après avoir introduit les premiers jeux Blizzard et la saga Fallout sur la plateforme, Nvidia propose pas moins de 22 nouveaux jeux en mai avec en bonus une très bonne nouvelle pour les possesseurs de Steam Deck.

Une compatibilité Steam Deck améliorée

Depuis la dernière mise à jour de GeForce Now, il est possible de jouer en cloud depuis un navigateur en utilisant une manette de jeu.

Cela permet désormais au Steam Deck d’être pleinement compatible avec le service, avec un tout nouveau système d’installation en beta :

Le script d’installation installe automatiquement Google Chrome sur l’appareil, puis ajoute tous les paramètres nécessaires pour aider les membres à se connecter à GeForce NOW et à diffuser leurs jeux préférés.

L’objectif est ici de jouer à de nombreux jeux hors Steam issus des plateformes Battle.net, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com et Xbox (et donc le Game Pass). En attendant le dual boot officiel entre SteamOS et Windows, il s’agit d’une très bonne alternative, en plus du Heroic Games Launcher.

22 (!) nouveaux jeux sur le GeForce Now en mai

Les abonnés GeForce Now pourront jouer à 22 nouveaux titres sur le service ce mois-ci. Pour rappel, il faudra posséder ces jeux sur les plateformes concernées afin de pouvoir y jouer via le cloud de Nvidia.

Au programme ce mois-ci, l’arrivée de Hellblade: Senua’s Sacrifice en amont de la sortie très attendue de Hellblade 2 le 21 mai. Ce jeu d’action et réflexion à l’atmosphère sombre et mystique vous plonge dans un monde inspiré de la mythologie nordique et celtique, dans une quête pour rejoindre Helheim. Nvidia a d’ailleurs annoncé la disponibilité du second opus peu après sa sortie.

Vous pourrez aussi jouer ce mois-ci à Gray Zone Warfare, le FPS tactique et coopératif ultra-réaliste qui vous immergera dans une carte de 42 km² pour accomplir diverses missions. On note aussi l’arrivée de FOUNDRY, le dernier jeu de gestion édité par Paradox Interactive (Cities Skylines, Stellaris).

Voici les 5 jeux qui sont disponibles dès aujourd’hui :

Stormgate Closed Beta (Nouvelle version sur Steam, 30 avril)

Gray Zone Warfare (Nouvelle version sur Steam, 30 avril)

MotoGP24 (Nouvelle version sur Steam, 2 mai)

FOUNDRY (Nouvelle version sur Steam, 2 mai)

INDIKA (Nouvelle version sur Steam, 2 mai)

Et voici les jeux qui arriveront au courant du mois de mai :

Little Kitty, Big City (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 9 mai)

Ships at Sea (Nouvelle sortie sur Steam, 9 mai)

The Rogue Prince of Persia (Nouvelle version sur Steam, 14 mai)

Men of War II (Nouvelle version sur Steam, 15 mai)

Die by the Blade (Nouvelle version sur Steam, 16 mai)

Norland (Nouvelle sortie sur Steam, 16 mai)

Gestalt: Steam & Cinder (Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai)

Synergy (Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai)

SunnySide (Nouvelle version sur Steam, 21 mai)

Crown Wars : The Black Prince (Nouvelle version sur Steam, 23 mai)

Capes (Nouvelle version sur Steam, 29 mai)

Colony Survival (Steam)

Exo One (Steam)

Farmer’s Life (Steam)

Honkai: Star Rail (Epic Games Store)

Phantom Brigade (Steam)

Supermarket Simulator (Steam)