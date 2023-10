GeForce Now : Cities Skylines 2 est désormais jouable en cloud gaming

Nouvelle salve de jeux à venir sur GeForce Now : la grosse sortie de la semaine, Cities Skylines 2, est maintenant disponible sur le service de cloud gaming de Nvidia.

Nvidia vient de dévoiler les jeux qui arriveront dans les prochains jours sur le GeForce Now, son service de cloud gaming. Comme toujours, le catalogue s’étoffe de sorties très attendues, de classiques et jeux indépendants.



Cities Skylines 2 jouable en cloud gaming

Le jeu de construction de ville Cities Skylines 2 est sorti le 24 octobre dernier. Malgré des gros soucis d’optimisation, le jeu atteint des records d’audience face à son prédécesseur.

Sur GeForce Now, Cities Skylines 2 sera jouable avec les deux versions du jeu, Steam et PC Game Pass.

Dans les autres jeux à venir sur GeForce Now, on retrouve la saga Dishonored dans sa Definitive Edition, le jeu d’horreur japonais Ghostwire: Tokyo et le FPS Ghostrunner 2 qui sort d’ailleurs aujourd’hui sur Steam.



Les jeux à venir cette semaine sur GeForce Now

Cities: Skylines II (Steam, Xbox PC Game Pass, Oct. 24)

RIPOUT (Steam, Oct. 24)

Ghostrunner 2 (Steam, Oct. 26)

Cricket 22 (Xbox PC Game Pass)

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Dishonored (Steam)

Dishonored: Death of the Outsider (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

Dishonored Definitive Edition (Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

Dishonored 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

Ghostwire: Tokyo (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

The Gunk (Xbox PC Game Pass)

Kill It With Fire (Xbox PC Game Pass)

State of Decay 2: Juggernaut Edition (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass)

Totally Accurate Battle Simulator (Xbox PC Game Pass)

Vampire Survivors (Steam)